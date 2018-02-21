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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 70299 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 85987 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 88690 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109439 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101027 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104823 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111781 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Ученики 24 школ пошли на вынужденные каникулы в Кропивницком

Ученики 24 школ пошли на вынужденные каникулы в Кропивницком

Киев  •  УНН

 • 21824 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 21 февраля. УНН. Из-за заболеваемости ОРВИ ученики 24 Кропивницких школ пошли на вынужденные каникулы. Об этом корреспонденту УНН сообщила начальник управления образования городского совета Лариса Костенко.

"По состоянию на 21 февраля 24 заведения приостановили учебно-воспитательный процесс, это 15 тысяч 566 учеников. Это делается для того, чтобы наши дети не заболели, поэтому принимаются меры по предотвращению", - сообщила Лариса Костенко.

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Также она добавила, что завтра в областном центре приостановят учебно-воспитательный процесс еще в пяти учебных заведениях, где учатся 2 тысячи 700 учеников.

Напомним, вчера в трех учебных заведениях Кропивницкого через повышение заболеваемости ОРВИ приостановили учебно-воспитательный процесс.

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