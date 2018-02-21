Ученики 24 школ пошли на вынужденные каникулы в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 21 февраля. УНН. Из-за заболеваемости ОРВИ ученики 24 Кропивницких школ пошли на вынужденные каникулы. Об этом корреспонденту УНН сообщила начальник управления образования городского совета Лариса Костенко.
"По состоянию на 21 февраля 24 заведения приостановили учебно-воспитательный процесс, это 15 тысяч 566 учеников. Это делается для того, чтобы наши дети не заболели, поэтому принимаются меры по предотвращению", - сообщила Лариса Костенко.
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Также она добавила, что завтра в областном центре приостановят учебно-воспитательный процесс еще в пяти учебных заведениях, где учатся 2 тысячи 700 учеников.
Напомним, вчера в трех учебных заведениях Кропивницкого через повышение заболеваемости ОРВИ приостановили учебно-воспитательный процесс.