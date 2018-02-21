Учні 24 шкіл пішли на вимушені канікули у Кропивницькому

“Станом на 21 лютого 24 заклади призупинили навчально-виховний процес, це 15 тис. 566 учнів. Це робиться для того, щоб наші дітки не захворіли, тож вживаються заходи на упередження”, – повідомила Лариса Костенко.

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Також вона додала, що завтра в обласному центрі призупинять навчально-виховний процес ще у п’яти закладах освіти, де навчаються 2 тисячі 700 учнів.

Нагадаємо, вчора у трьох навчальних закладах Кропивницького через підвищення захворюваності на ГРВІ призупинили навчально-виховний процес.