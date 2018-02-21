Учні 24 шкіл пішли на вимушені канікули у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 21 лютого. УНН. Через захворюваність на ГРВІ учні 24 кропивницьких шкіл пішли на вимушені канікули. Про це кореспонденту УНН повідомила начальник управління освіти міської ради Лариса Костенко.
“Станом на 21 лютого 24 заклади призупинили навчально-виховний процес, це 15 тис. 566 учнів. Це робиться для того, щоб наші дітки не захворіли, тож вживаються заходи на упередження”, – повідомила Лариса Костенко.
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Також вона додала, що завтра в обласному центрі призупинять навчально-виховний процес ще у п’яти закладах освіти, де навчаються 2 тисячі 700 учнів.
Нагадаємо, вчора у трьох навчальних закладах Кропивницького через підвищення захворюваності на ГРВІ призупинили навчально-виховний процес.