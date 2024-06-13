«Учитывая громкое нытье, наносят удар именно там, где больно» - Кулеба о новых санкциях США против РФ

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Великобритания планирует выделить Украине более $300 млн помощи

Великобритания планирует выделить Украине более $300 млн помощи

  •  108888 просмотра
Писториус спрогнозировал, когда РФ может напасть на НАТО

Писториус спрогнозировал, когда РФ может напасть на НАТО

  •  113641 просмотра
Буданов: На Сумщине есть попытки россиян, вылазки ДРГ

Буданов: На Сумщине есть попытки россиян, вылазки ДРГ

  •  115526 просмотра
Литва передаст Украине 14 бронетранспортеров М113

Литва передаст Украине 14 бронетранспортеров М113

  •  110712 просмотра
Армянская полиция применила светошумовые гранаты против протестующих, требовавших отставки правительства

Армянская полиция применила светошумовые гранаты против протестующих, требовавших отставки правительства

  •  107310 просмотра
публикации
В отличие от "Kernel", агрофирма, которую холдинг пытался уничтожить, ремонтировала сельские дороги

В отличие от "Kernel", агрофирма, которую холдинг пытался уничтожить, ремонтировала сельские дороги

  •  49036 просмотра
Усидеть на двух стульях: как некоторые политики продолжают заигрывать с московской церковью, на словах поддерживая ПЦУ

Усидеть на двух стульях: как некоторые политики продолжают заигрывать с московской церковью, на словах поддерживая ПЦУ

  •  103133 просмотра
Война Гетманцева: Почему глава налогового комитета давит на суд

Война Гетманцева: Почему глава налогового комитета давит на суд
Эксклюзив

  •  190102 просмотра
Ни обещаний, ни извинений: НАБУ официально так и не извинилось перед экс-министром Омеляном за незаконное уголовное преследование

Ни обещаний, ни извинений: НАБУ официально так и не извинилось перед экс-министром Омеляном за незаконное уголовное преследование
Эксклюзив

12 июня 2024, 07:49  •  171777 просмотра
Как ищут работу украинские беженцы в Молдове

Как ищут работу украинские беженцы в Молдове

11 июня 2024, 10:20  •  227370 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
13 июня: Международный день распространения информации об альбинизме, Вознесение Господне, Вознесение Господне

13 июня: Международный день распространения информации об альбинизме, Вознесение Господне, Вознесение Господне

  •  47249 просмотра
Миллионы насекомых ежегодно мигрируют через Пиренеи - новое исследование

Миллионы насекомых ежегодно мигрируют через Пиренеи - новое исследование

  •  82073 просмотра
"Мятежная луна" Зака Снайдера получит расширенную режиссерскую версию

"Мятежная луна" Зака Снайдера получит расширенную режиссерскую версию

12 июня 2024, 07:00  •  117814 просмотра
12 июня: День красной розы, Международный день дубляжа

12 июня: День красной розы, Международный день дубляжа

12 июня 2024, 03:03  •  111121 просмотра
11 июня: День кухонной плиты, День "велосипедом на работу"

11 июня: День кухонной плиты, День "велосипедом на работу"

11 июня 2024, 03:03  •  125904 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

«Учитывая громкое нытье, наносят удар именно там, где больно» - Кулеба о новых санкциях США против РФ

«Учитывая громкое нытье, наносят удар именно там, где больно» - Кулеба о новых санкциях США против РФ

Киев  •  УНН

13 июня 2024, 09:01  •  41428 просмотра

Read in English

Министр иностранных дел Украины приветствовал новые санкции США против оборонной промышленности России и организаций, поддерживающих ее военные усилия, заявив, что они бьют по самому больному месту и являются критически важными для глобальной безопасности.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал новые санкции США против оборонной промышленности России и организаций, поддерживающих ее военные усилия, заявив, что они бьют по самому больному месту и что подавление военной машины путина являются важными для глобальной безопасности, пишет УНН.

Мы решительно приветствуем новый комплекс санкций США в отношении России и любого, кто желает помочь России в военных усилиях. Учитывая громкое нытье высших пропагандистов российского режима, эти меры наносят удар именно там, где больно

- написал Кулеба в X.

По его словам, «мы особенно приветствуем жесткие меры против оборонно-промышленной базы России и ее доступа к технологиям и ресурсам за рубежом».

Подавление военной машины Путина имеет решающее значение для глобальной безопасности. Любое оружие, которое россия не может произвести из-за ограничения ресурсов, является спасенной жизнью.

Любой субъект, который помогает России в производстве оружия, должен подвергаться сильнейшему давлению. Мы должны лишить финансирования и деградировать российскую военную машину, прежде чем она вызовет еще больше страданий и разрушений во всем мире.

Простые россияне должны осознать, что проблемы, с которыми они сталкиваются, являются прямым следствием решений москвы. Начиная от незаконной войны против Украины и заканчивая вмешательством в дела других стран.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
dmytro-kulebaДмитрий Кулеба
Эксклюзив
Оправданный в суде экс-министр Омелян назвал дело НАБУ против своего коллеги Сольского "странным" и объяснил почему
  •  53198 просмотра

Оправданный в суде экс-министр Омелян назвал дело НАБУ против своего коллеги Сольского "странным" и объяснил почему

Эксклюзив
Сообщения Гетманцева о решениях судей можно воспринимать как вмешательство в деятельность судебных органов - юрист
  •  56076 просмотра

Сообщения Гетманцева о решениях судей можно воспринимать как вмешательство в деятельность судебных органов - юрист

Эксклюзив
СНБО готов рассмотреть вопрос введения санкций в отношении Грозы и Науменко после получения предложений от СБУ
  •  67475 просмотра

СНБО готов рассмотреть вопрос введения санкций в отношении Грозы и Науменко после получения предложений от СБУ

Эксклюзив
В Раде рассказали, какими будут последствия блокирования работы предприятий, экспортирующих зерно по морскому коридору
  •  82210 просмотра

В Раде рассказали, какими будут последствия блокирования работы предприятий, экспортирующих зерно по морскому коридору

Эксклюзив
Эксперт: аграрным компаниям самим же выгодно участвовать в ремонте дорог, которые они разрушают своим транспортом
  •  123535 просмотра

Эксперт: аграрным компаниям самим же выгодно участвовать в ремонте дорог, которые они разрушают своим транспортом

Эксклюзив
Может быть меньше 50% сотрудников: нардеп о законопроекте об "экономическом бронировании"
  •  131338 просмотра

Может быть меньше 50% сотрудников: нардеп о законопроекте об "экономическом бронировании"

Эксклюзив
Война Гетманцева: Почему глава налогового комитета давит на суд
  •  190102 просмотра

Война Гетманцева: Почему глава налогового комитета давит на суд

Эксклюзив
Политолог рассказал, что для Украины будет максимальным результатом на Саммите мира
12 июня 2024, 09:08  •  118202 просмотра

Политолог рассказал, что для Украины будет максимальным результатом на Саммите мира

Эксклюзив
Компании должны получать "черную метку" за серый экспорт зерна и нарушение санкций - эксперт
12 июня 2024, 09:00  •  84330 просмотра

Компании должны получать "черную метку" за серый экспорт зерна и нарушение санкций - эксперт

Эксклюзив
НБУ должен нести ответственность за незаконную ликвидацию "Конкорда" после вступления в силу соответствующего решения суда - юрист
12 июня 2024, 08:06  •  100453 просмотра

НБУ должен нести ответственность за незаконную ликвидацию "Конкорда" после вступления в силу соответствующего решения суда - юрист

Популярные

Армянская полиция применила светошумовые гранаты против протестующих, требовавших отставки правительства

Армянская полиция применила светошумовые гранаты против протестующих, требовавших отставки правительства

  •  107310 просмотра
Литва передаст Украине 14 бронетранспортеров М113

Литва передаст Украине 14 бронетранспортеров М113

  •  110712 просмотра
Буданов: На Сумщине есть попытки россиян, вылазки ДРГ

Буданов: На Сумщине есть попытки россиян, вылазки ДРГ

  •  115526 просмотра
Писториус спрогнозировал, когда РФ может напасть на НАТО

Писториус спрогнозировал, когда РФ может напасть на НАТО

  •  113641 просмотра
Великобритания планирует выделить Украине более $300 млн помощи

Великобритания планирует выделить Украине более $300 млн помощи

  •  108888 просмотра

Публикации

В отличие от "Kernel", агрофирма, которую холдинг пытался уничтожить, ремонтировала сельские дороги

В отличие от "Kernel", агрофирма, которую холдинг пытался уничтожить, ремонтировала сельские дороги

  •  49036 просмотра
Усидеть на двух стульях: как некоторые политики продолжают заигрывать с московской церковью, на словах поддерживая ПЦУ

Усидеть на двух стульях: как некоторые политики продолжают заигрывать с московской церковью, на словах поддерживая ПЦУ

  •  103133 просмотра
Война Гетманцева: Почему глава налогового комитета давит на суд

Война Гетманцева: Почему глава налогового комитета давит на суд
Эксклюзив

  •  190102 просмотра
Ни обещаний, ни извинений: НАБУ официально так и не извинилось перед экс-министром Омеляном за незаконное уголовное преследование

Ни обещаний, ни извинений: НАБУ официально так и не извинилось перед экс-министром Омеляном за незаконное уголовное преследование
Эксклюзив

12 июня 2024, 07:49  •  171777 просмотра
Как ищут работу украинские беженцы в Молдове

Как ищут работу украинские беженцы в Молдове

11 июня 2024, 10:20  •  227370 просмотра

Война

Обстрелов из С-300 по Харьковской области стало меньше - Синегубов

Обстрелов из С-300 по Харьковской области стало меньше - Синегубов

  •  0 просмотра
В Днепре прогремели два взрыва - СМИ

В Днепре прогремели два взрыва - СМИ

  •  4433 просмотра
Международные партнеры помогут Киевщине со строительством укрытий, модернизацией реабилитационного центра и проектами по энергоэффективности: результаты Ukraine Recovery Conference

Международные партнеры помогут Киевщине со строительством укрытий, модернизацией реабилитационного центра и проектами по энергоэффективности: результаты Ukraine Recovery Conference

  •  9102 просмотра
Аргентина присоединилась к формату "Рамштайн" - Остин

Аргентина присоединилась к формату "Рамштайн" - Остин

  •  15883 просмотра
Глава Пентагона встретился с Умеровым: подтвердил решимость удовлетворить насущные потребности Украины

Глава Пентагона встретился с Умеровым: подтвердил решимость удовлетворить насущные потребности Украины

  •  29893 просмотра

политика

Аргентина присоединилась к формату "Рамштайн" - Остин

Аргентина присоединилась к формату "Рамштайн" - Остин

  •  15883 просмотра
Глава Пентагона встретился с Умеровым: подтвердил решимость удовлетворить насущные потребности Украины

Глава Пентагона встретился с Умеровым: подтвердил решимость удовлетворить насущные потребности Украины

  •  29893 просмотра
Рамштайн-23: глава Пентагона открыл заседание в Брюсселе

Рамштайн-23: глава Пентагона открыл заседание в Брюсселе

  •  36961 просмотра
Оправданный в суде экс-министр Омелян назвал дело НАБУ против своего коллеги Сольского "странным" и объяснил почему

Оправданный в суде экс-министр Омелян назвал дело НАБУ против своего коллеги Сольского "странным" и объяснил почему
Эксклюзив

  •  53099 просмотра
"Украинские антикоррупционные службы не расследуют преступления, а грабят бизнес" - эксперт

"Украинские антикоррупционные службы не расследуют преступления, а грабят бизнес" - эксперт

  •  32344 просмотра

Война

Обстрелов из С-300 по Харьковской области стало меньше - Синегубов

Обстрелов из С-300 по Харьковской области стало меньше - Синегубов

  •  0 просмотра
В Днепре прогремели два взрыва - СМИ

В Днепре прогремели два взрыва - СМИ

  •  4433 просмотра
Международные партнеры помогут Киевщине со строительством укрытий, модернизацией реабилитационного центра и проектами по энергоэффективности: результаты Ukraine Recovery Conference

Международные партнеры помогут Киевщине со строительством укрытий, модернизацией реабилитационного центра и проектами по энергоэффективности: результаты Ukraine Recovery Conference

  •  9102 просмотра
Аргентина присоединилась к формату "Рамштайн" - Остин

Аргентина присоединилась к формату "Рамштайн" - Остин

  •  15883 просмотра
Глава Пентагона встретился с Умеровым: подтвердил решимость удовлетворить насущные потребности Украины

Глава Пентагона встретился с Умеровым: подтвердил решимость удовлетворить насущные потребности Украины

  •  29893 просмотра

политика

Аргентина присоединилась к формату "Рамштайн" - Остин

Аргентина присоединилась к формату "Рамштайн" - Остин

  •  15883 просмотра
Глава Пентагона встретился с Умеровым: подтвердил решимость удовлетворить насущные потребности Украины

Глава Пентагона встретился с Умеровым: подтвердил решимость удовлетворить насущные потребности Украины

  •  29893 просмотра
Рамштайн-23: глава Пентагона открыл заседание в Брюсселе

Рамштайн-23: глава Пентагона открыл заседание в Брюсселе

  •  36961 просмотра
Оправданный в суде экс-министр Омелян назвал дело НАБУ против своего коллеги Сольского "странным" и объяснил почему

Оправданный в суде экс-министр Омелян назвал дело НАБУ против своего коллеги Сольского "странным" и объяснил почему
Эксклюзив

  •  53099 просмотра
"Украинские антикоррупционные службы не расследуют преступления, а грабят бизнес" - эксперт

"Украинские антикоррупционные службы не расследуют преступления, а грабят бизнес" - эксперт

  •  32344 просмотра

Новости Бизнеса

Бизнес-издание Mind приглашает на крупнейшую инвестиционную конференцию 2024 года - Mind Invest Summit

Бизнес-издание Mind приглашает на крупнейшую инвестиционную конференцию 2024 года - Mind Invest Summit

  •  63798 просмотра
Классическая одежда, которая никогда не выйдет из моды - как ее носить?

Классическая одежда, которая никогда не выйдет из моды - как ее носить?

  •  64488 просмотра
WOG и сообщество PRIDE задонатили почти 5,8 млн грн на РУБ в рамках сбора Фонда Притулы "Невидимий щит"

WOG и сообщество PRIDE задонатили почти 5,8 млн грн на РУБ в рамках сбора Фонда Притулы "Невидимий щит"

10 июня 2024, 11:09  •  100868 просмотра

Экономика

НБУ может снизить учетную ставку на фоне влияния отключений света на рост экономики - Bloomberg

НБУ может снизить учетную ставку на фоне влияния отключений света на рост экономики - Bloomberg

  •  888 просмотра
Международные партнеры помогут Киевщине со строительством укрытий, модернизацией реабилитационного центра и проектами по энергоэффективности: результаты Ukraine Recovery Conference

Международные партнеры помогут Киевщине со строительством укрытий, модернизацией реабилитационного центра и проектами по энергоэффективности: результаты Ukraine Recovery Conference

  •  9102 просмотра
Цена биткоина не пересекла отметку более 67 тысяч долларов: в чем причина

Цена биткоина не пересекла отметку более 67 тысяч долларов: в чем причина

  •  5615 просмотра
Украина может выставить россии счет на 32 млрд долларов за выбросы углекислого газа из-за войны

Украина может выставить россии счет на 32 млрд долларов за выбросы углекислого газа из-за войны

  •  32228 просмотра
Графики отключений по 2 часа в сутки ожидаются следующие 10 дней - Госэнергонадзор

Графики отключений по 2 часа в сутки ожидаются следующие 10 дней - Госэнергонадзор

  •  13633 просмотра

Киев

Масштабный ливень в столице: за сутки выпало больше половины месячной нормы осадков

Масштабный ливень в столице: за сутки выпало больше половины месячной нормы осадков

  •  42496 просмотра
Завтра в Киеве и четырех областях графики стабилизационных отключений введут только на два часа

Завтра в Киеве и четырех областях графики стабилизационных отключений введут только на два часа

  •  41489 просмотра
В столице транспортный коллапс из-за непогоды: на каких улицах затруднено движение

В столице транспортный коллапс из-за непогоды: на каких улицах затруднено движение

  •  43821 просмотра
Марш "КиевПрайд" пройдет на улицах Киева, а не в столичном метро - Шарыгина

Марш "КиевПрайд" пройдет на улицах Киева, а не в столичном метро - Шарыгина

  •  42763 просмотра
Затопленные улицы и пробки по всему городу: из-за масштабного ливня в Киеве случился транспортный коллапс

Затопленные улицы и пробки по всему городу: из-за масштабного ливня в Киеве случился транспортный коллапс

  •  43172 просмотра