Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал новые санкции США против оборонной промышленности России и организаций, поддерживающих ее военные усилия, заявив, что они бьют по самому больному месту и что подавление военной машины путина являются важными для глобальной безопасности, пишет УНН.

Мы решительно приветствуем новый комплекс санкций США в отношении России и любого, кто желает помочь России в военных усилиях. Учитывая громкое нытье высших пропагандистов российского режима, эти меры наносят удар именно там, где больно - написал Кулеба в X.

По его словам, «мы особенно приветствуем жесткие меры против оборонно-промышленной базы России и ее доступа к технологиям и ресурсам за рубежом».

Подавление военной машины Путина имеет решающее значение для глобальной безопасности. Любое оружие, которое россия не может произвести из-за ограничения ресурсов, является спасенной жизнью.

Любой субъект, который помогает России в производстве оружия, должен подвергаться сильнейшему давлению. Мы должны лишить финансирования и деградировать российскую военную машину, прежде чем она вызовет еще больше страданий и разрушений во всем мире.

Простые россияне должны осознать, что проблемы, с которыми они сталкиваются, являются прямым следствием решений москвы. Начиная от незаконной войны против Украины и заканчивая вмешательством в дела других стран.