"З огляду на гучне скигління, завдають удару саме там, де боляче" - Кулеба про нові санкції США проти рф
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України привітав нові санкції США проти оборонної промисловості росії та організацій, що підтримують її воєнні зусилля, заявивши, що вони б'ють по найболючішому місцю і є критично важливими для глобальної безпеки.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав нові санкції США проти оборонної промисловості росії та організацій, що підтримують її воєнних зусилля, заявивши, що вони б'ють по найболючішому місцю і що придушення воєнної машини путіна є важливими для глобальної безпеки, пише УНН.
Ми рішуче вітаємо новий комплекс санкцій США щодо росії та будь-кого, хто бажає допомогти росії у воєнних зусиллях. З огляду на гучне скигління вищих пропагандистів російського режиму, ці заходи завдають удару саме там, де боляче
З його слів, "ми особливо вітаємо жорсткі заходи проти оборонно-промислової бази росії та її доступу до технологій і ресурсів за кордоном".
"Придушення воєнної машини путіна має вирішальне значення для глобальної безпеки. Будь-яка зброя, яку росія не може виробити через обмеження ресурсів, є врятованим життям. Будь-який суб’єкт, який допомагає росії у виробництві зброї, повинен зазнавати найсильнішого тиску. Ми повинні позбавити фінансування та деградувати російську воєнну машину, перш ніж вона спричинить ще більше страждань і руйнувань у всьому світі", - наголосив Кулеба.
Як зазначив міністр, "прості росіяни повинні усвідомити, що проблеми, з якими вони стикаються, є прямим наслідком рішень москви. Починаючи від незаконної війни проти України і закінчуючи втручанням у справи інших країн".
У списку понад 300 осіб та фірм: США запровадили масштабний пакет санкцій проти рф 12.06.24, 19:30 • 21928 переглядiв