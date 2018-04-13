Учитель в США уволился после случайной стрельбы в школе

Учитель написал заявление на увольнение 29 марта. Оно вступит в силу в конце учебного года.

Полиция сообщила, что учитель поднял пистолет дулом к потолку, чтобы убедиться, что он не был заряжен, когда оружие выстрелило. Никто не получил серьезных травм.

Представительница местного школьного округа отметила, что учитель остается в административном отпуске в то время, как продолжается внутренняя проверка.

Напомним, президент США Трамп предложил вооружить учителей.