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Учитель в США уволился после случайной стрельбы в школе

Учитель в США уволился после случайной стрельбы в школе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Учитель, который случайно выстрелил из пистолета в школьном классе в Северной Калифорнии во время урока по технике безопасности при обращении с огнестрельным оружием, уволился. Об том УНН сообщает со ссылкой на Associated Press.

Учитель написал заявление на увольнение 29 марта. Оно вступит в силу в конце учебного года.

Полиция сообщила, что учитель поднял пистолет дулом к потолку, чтобы убедиться, что он не был заряжен, когда оружие выстрелило. Никто не получил серьезных травм.

Представительница местного школьного округа отметила, что учитель остается в административном отпуске в то время, как продолжается внутренняя проверка.

Напомним, президент США Трамп предложил вооружить учителей.

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