Учитель в США звільнився після випадкової стрілянини в школі

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах 26 березня, 09:14 • 132102 перегляди

У Кремлі заявили, що уже нібито тиждень не бʼють по енергообʼєктах України 26 березня, 10:23 • 109160 перегляди

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO 26 березня, 11:09 • 100144 перегляди

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння 13:05 • 58668 перегляди