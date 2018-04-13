Учитель в США звільнився після випадкової стрілянини в школі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Учитель, який випадково вистрілив з пістолета в шкільному класі у Північній Каліфорнії під час уроку з техніки безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю, звільнився. Про те УНН повідомляє з посиланням на Associated Press.
Учитель написав заяву на звільнення 29 березня. Вона вступить у силу в кінці навчального року.
Поліція повідомила, що вчитель підняв пістолет дулом до стелі, щоб переконатися, що він не був заряджений, коли зброя вистрілила. Ніхто не отримав серйозних травм.
Представниця місцевого шкільного округу зазначила, що вчитель залишається в адміністративній відпустці у той час, як триває внутрішня перевірка.
Нагадаємо, президент США Трамп запропонував озброїти вчителів.