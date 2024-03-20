Ученые говорят о научном прорыве: устранение ВИЧ из инфицированных клеток возможно благодаря генетическому инструменту

Метод редактирования генов CRISPR в лабораторном эксперименте отключил ВИЧ, который дремал в иммунных клетках, - это дает надежду на возможное излечение. Об этом передает УНН, со ссылкой на научно-популярный журнал New Scientist.

Команда из медицинского центра UMC в Амстердаме использовала технологию генного редактирования, чтобы устранить следы вируса ВИЧ из клеток в лабораторных условиях. Согласно новой информации о результатах исследования, указывается, что технология редактирования генов Crispr работает как ножницы, и таким образом искореняет ВИЧ из организма. Эффективность на людях пока не доказана, но ученые надеются, что в конце концов им "удастся полностью искоренить вирус из организма". Указанный метод уже претендует на то, чтобы получить статус лекарства.

Детали

Стратегия использует относительно новую генетическую технологию под названием CRISPR, которая позволяет делать разрезы в ДНК, чтобы вносить ошибки в вирусный генетический материал в иммунных клетках.

Когда человек впервые инфицируется, часть вируса встраивает свою ДНК в иммунные клетки, где он находится в спящем состоянии. Если человек прекращает принимать лекарства от ВИЧ, эта ДНК "просыпается", и вирус снова начинает распространяться через иммунную систему.

Чтобы вылечиться, нам нужен способ убить любой спящий вирус в организме. Было опробовано несколько стратегий, но пока ни одна из них не оказалась эффективной. - объясняют ученые в материале new scientist.

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Новый подход использует систему редактирования генов под названием CRISPR.

Первоначально открытая в бактериях, она ориентируется на определенную последовательность ДНК, делая в ней разрезы. Изменяя целевую последовательность ДНК, система потенциально может превратиться в форму генной терапии для многих заболеваний, и первый такой метод лечения был одобрен в прошлом году в США и Великобритании как средство для лечения серповидноклеточной анемии.

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Несколько групп исследуют использование CRISPR, который нацелен на ген ВИЧ, как способ выведения из строя дремлющего вируса. Теперь Каррильо и ее команда показали, что при тестировании на иммунных клетках в чашке их система CRISPR может дезактивировать весь вирус, устраняя его из этих клеток.

Работа будет представлена на Европейском конгрессе по клинической микробиологии и инфекционным болезням в Барселоне, Испания, в следующем месяце.

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