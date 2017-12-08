Ученые сообщили о влиянии газированной воды на астму

ukru
Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 8905 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 21707 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 100350 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 110116 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 130645 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106559 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108178 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113226 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117424 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123203 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп планирует восстановить жесткие санкции на экспорт иранской нефти

Трамп планирует восстановить жесткие санкции на экспорт иранской нефти

11 марта, 01:49 • 77491 просмотра
В рф заявили о массовой атаке БПЛА на москву

В рф заявили о массовой атаке БПЛА на москву

11 марта, 02:13 • 83967 просмотра
Бессонная ночь в россии: масштабная атака дронов, есть погибшие, раненые, пожары, разрушения

Бессонная ночь в россии: масштабная атака дронов, есть погибшие, раненые, пожары, разрушения

04:46 • 106861 просмотра
"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

05:39 • 67884 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

06:38 • 84633 просмотра
публикации
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

06:38 • 84633 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

06:00 • 100352 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 111404 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 130647 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 130994 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 100206 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 108026 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 109433 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 115151 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 202516 просмотра
Актуальное
Ученые сообщили о влиянии газированной воды на астму

Ученые сообщили о влиянии газированной воды на астму

Киев  •  УНН

 • 43723 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Дошкольники, которые пьют большое количество сладкой газировки, гораздо чаще страдают от астмы и связанных с ней осложнений во время учебы в школе, чем их сверстники, которые питаются здоровой пищей, заявляют ученые в статье Annals of the American Thoracic Society, передает УНН.

"В прошлом, наши коллеги уже раскрывали связь между употреблением сладких напитков и астмой у школьников, но никто не пытался проверить то, как употребление фруктозы в раннем возрасте может влиять на здоровье детей в последующие годы. Наши исследование показывает, что отказ от употребления газировки в первые годы жизни и даже во время беременности может защитить ребенка от развития астмы", — заявила Шерил Рифас-Шиман (Sheryl Rifas-Shiman) из Гарвардского университета (США).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ученые нашли способ есть жирную пищу и не полнеть

Астма — это хроническое воспаление органов дыхания, которое выражается в приступах удушья различной силы и продолжительности. Они возникают из-за нарушений в работе клеток иммунной системы, вызывающих воспаления в дыхательных проходах и заставляющие их сужаться. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время от астмы страдает 300 миллионов человек, и каждое десятилетие число больных возрастает в полтора раза.

Эти нарушения в работе иммунных клеток, как отмечает Рифас-Шиман, могут развиваться по самым разным причинам – в результате недостаточного контакта детей с микробами и грибками, которые "обучают" иммунитет сигналам "свой-чужой", а также из-за развития хронических воспалений, связанных с ожирением, и различных нарушений в обмене веществ и работе сигнальных молекул.

Медики из Гарварда обнаружили, что подобные нарушения могут влиять на вероятность развития астмы у ребенка задолго до его рождения и первого похода в школу, наблюдая за здоровьем примерно тысячи беременных женщин, согласившихся принять участие в исследованиях Рифас-Шиман и ее коллег.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ученые заявили о новой сексуальной ориентации - цифросексуал

Ученые всесторонне изучили состояние здоровья матерей и их будущих детей, проанализировав состав их крови, подверженность астме и другим болезням, диету и многие другие аспекты их жизни. Через три года они провели повторное обследование, подсчитав число жертв астмы, а еще через пять лет – подвели итоги наблюдений.

Сопоставляя различные факторы риска и число детей, страдавших от астмы, гарвардские исследователи пытались понять, какие из них наиболее сильно влияли на вероятность ее приобретения.

Как оказалось, употребление газировки значительно повышало шансы на развитие астмы к 8-9 году жизни даже в том случае, если ее пил не сам ребенок, а его мать во время вынашивания плода. Дети таких родителей, по словам исследователей, на 63% чаще страдали от астмы при поступлении в школу, чем остальные дошколята.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Программу возмещения стоимости лекарств планируют запустить в Украине с 1 апреля

Аналогичная ситуация была характерна и для употребления сладких напитков самими детьми – вероятность развития астмы повышалась для них на 64% даже в том случае, если их мамы вели себя ответственно и не пили газировку во время беременности.

Наличие подобной связи между сладостями и астмой, как считает Рифас-Шиман, говорит о том, что фруктоза может заставлять иммунные клетки атаковать легкие сама по себе, а не только опосредованно, в результате развития ожирения и появления очагов воспалений в других частях тела.

По этой причине ограничение употребления газировки и сахара детьми, как считают ученые, может стать одним из самых действенных методов борьбы с астмой в США и в других странах мира, для которых характерен и высокий уровень и ожирения, и употребления сладких напитков.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы