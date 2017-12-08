Учені повідомили про вплив газованої води на астму

"У минулому, наші колеги вже розкривали зв'язок між вживанням солодких напоїв і астмою у школярів, але ніхто не намагався перевірити те, як вживання фруктози в ранньому віці може впливати на здоров'я дітей в наступні роки. Наші дослідження показує, що відмова від вживання газованої води в перші роки життя і навіть під час вагітності може захистити дитину від розвитку астми", - заявила Шеріл Ріфас-Шиман (Sheryl Rifas-Shiman) з Гарвардського університету (США).

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Астма - це хронічне запалення органів дихання, яке виражається в нападах задухи різної сили і тривалості. Вони виникають через порушення в роботі клітин імунної системи, що викликають запалення в дихальних проходах і змушують їх звужуватися.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, в даний час від астми страждає 300 мільйонів людей, і кожне десятиліття число хворих зростає в півтора рази.

Ці порушення в роботі імунних клітин, як зазначає Ріфас-Шиман, можуть розвиватися з різних причин - в результаті недостатнього контакту дітей з мікробами і грибками, які "навчають" імунітет сигналам "свій-чужий", а також через розвиток хронічних запалень, пов'язаних з ожирінням, і різних порушень в обміні речовин і роботі сигнальних молекул.

Медики з Гарварду виявили, що подібні порушення можуть впливати на ймовірність розвитку астми у дитини задовго до його народження і першого походу в школу, спостерігаючи за здоров'ям приблизно тисячі вагітних жінок, які погодилися взяти участь в дослідженнях Ріфас-Шиман і її колег.

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Вчені всебічно вивчили стан здоров'я матерів і їхніх майбутніх дітей, проаналізувавши склад їх крові, схильність астмі та інших хвороб, дієту і багато інших аспектів їхнього життя. Через три роки вони провели повторне обстеження, підрахувавши число жертв астми, а ще через п'ять років - підвели підсумки спостережень.

Зіставляючи різні фактори ризику і число дітей, що страждали від астми, гарвардські дослідники намагалися зрозуміти, які з них найбільш сильно впливали на ймовірність її придбання.

Як виявилося, вживання газованої води значно підвищувало шанси на розвиток астми до 8-9 році життя навіть в тому випадку, якщо її пив не саме дитина, а його мати під час виношування плоду. Діти таких батьків, за словами дослідників, на 63% частіше страждали від астми при вступі до школи, ніж інші дошкільнята.

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Аналогічна ситуація була характерна і для вживання солодких напоїв самими дітьми - ймовірність розвитку астми підвищувалася для них на 64% навіть в тому випадку, якщо їх мами вели себе відповідально і не пили газовану воду під час вагітності.

Наявність подібного зв'язку між солодощами і астмою, як вважає Ріфас-Шиман, говорить про те, що фруктоза може змушувати імунні клітини атакувати легкі сама по собі, а не тільки опосередковано, в результаті розвитку ожиріння і появи вогнищ запалень в інших частинах тіла.

З цієї причини обмеження вживання газованої води і цукру дітьми, як вважають вчені, може стати одним з найбільш дієвих методів боротьби з астмою в США і в інших країнах світу, для яких характерний і високий рівень і ожиріння, і вживання солодких напоїв.