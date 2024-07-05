Во Львове дети за школьные парты после каникул сядут раньше. Штаб подготовки города к зиме принял решение начать учебный год в школах 19 августа, сообщил в пятницу мэр Андрей Садовый, передает УНН.

"Чтобы гарантировать полноценный школьный учебный год, мы начнем его раньше - 19 августа. Такое решение сегодня принял Штаб подготовки города к зиме", - написал Садовый в Telegram.

По его словам, из-за сложной ситуации с электроэнергией, во Львове готовятся к различным сценариям:

в случае полного блэкаута все львовские школы станут круглосуточными пунктами несокрушимости, где горожане смогут согреться и зарядить устройства;

если ситуация с электроэнергией зимой стабилизируется, школы будут работать в обычном режиме.



плановые зимние каникулы начнутся 21 декабря. На случай ухудшения ситуации с электроэнергией - каникулы будут продлены. А в школах будут работать дежурные группы для детей, чьи родители не смогут оставить их дома.



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