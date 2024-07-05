Учебный год во львовских школах начнется 19 августа, чтобы обеспечить полноценное обучение в связи со сложной ситуацией с электроэнергией, при этом школы потенциально могут служить круглосуточными пунктами обогрева для граждан в случае полного обесточивания.
Во Львове дети за школьные парты после каникул сядут раньше. Штаб подготовки города к зиме принял решение начать учебный год в школах 19 августа, сообщил в пятницу мэр Андрей Садовый, передает УНН.
"Чтобы гарантировать полноценный школьный учебный год, мы начнем его раньше - 19 августа. Такое решение сегодня принял Штаб подготовки города к зиме", - написал Садовый в Telegram.
По его словам, из-за сложной ситуации с электроэнергией, во Львове готовятся к различным сценариям:
Обучение в августе и рабочие дни каждую субботу: Минобразования предоставило рекомендации по графику студентов на новый учебный год20 мая 2024, 18:23 • 22179 просмотров