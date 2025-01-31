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Участники Nirvana неожиданно воссоединились на концерте FireAid

Участники Nirvana неожиданно воссоединились на концерте FireAid

Киев  •  УНН

 • 6915 просмотра

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Дэйв Грол, Крист Новоселич и Пэт Смир воссоединились для выступления на FireAid с четырьмя песнями. Они пригласили женщин-исполнительниц, включая дочь Грола, для исполнения вокальных партий Курта Кобейна.

Участники Nirvana вышли на сцену во время благотворительного концерта FireAid ближе к концу шоу, чтобы исполнить "Breed" со St. Vincent, "School" с Ким Гордон, "Territorial Pissings" с Джоан Джетт и "All Apologies" с Вайолет Грол, 18-летней дочерью Дэйва Грола, хоть и не были официальной частью концерта, пишет УНН со ссылкой на Rolling Stone.

Детали

Дэйв Грол, Крист Новоселич и Пэт Смир распустили Nirvana после смерти Курта Кобейна в 1994 году, но снова собрались вместе в 2012 году, чтобы записать "Cut Me Some Slack" с Полом Маккартни. Через два года, когда их включили в Зал славы рок-н-ролла, они выступили с St. Vincent, Ким Гордон, Джоан Джетт и Lorde. Позже в тот же вечер они сыграли расширенный сет в крошечном бруклинском клубе St. Vitus. Последний раз они выходили на сцену вместе в 2018 году в Cal Jam в Сан-Бернардино в Калифорнии.

Почти каждый раз, когда они выступали после смерти Кобейна, на исполнение его слов приглашали певицу. Идея пришла им в голову в самом начале репетиций для Зала славы в 2014 году. "Мы подумали: "Подождите, там должны быть только женщины, - сказал Грол журналу Rolling Stone в том году. - Даже не спрашивайте никого другого. Если мы сможем заполнить выступление в Зале славы рок-н-ролла этими невероятными женщинами, которые поют песни Nirvana, мы сделаем свою собственную революцию. Это также добавило совершенно другое измерение шоу. Это добавило смысла и глубины, поэтому оно не превратилось в панегирик. Это было больше о будущем".

Первые репетиции были невероятно эмоциональными. "Когда мы впервые играли вместе, это было как увидеть призраков", - сказал Грол. "Во второй раз все было немного сдержаннее. А в последний раз, когда мы играли, это было похоже на чертову сцену Деми Мур/Патрик Суэйзи на гончарном круге из "Призрака". Обычно мы получали песню с третьего дубля. Она начинала звучать как Nirvana. Наша дорожная команда и несколько друзей были в комнате, когда мы впервые заиграли "Scentless Apprentice". У всех челюсти были на полу", - добавил Грол.

На то время, как отмечается, они понятия не имели, будут ли когда-то снова играть вместе. "Это хороший вопрос", - сказал Новоселич журналу Rolling Stone. "Я имею в виду, есть Foo Fighters, и Дэйв имеет еще несколько проектов. И я имею некоторые обязательства. Но теперь никогда не говори никогда. Мы это сделали. Я точно не скажу "нет". Возможно, мы даже сможем когда-то сделать новую музыку", - отметил он.

Выпускал альбомы Nirvana, Pixies и PJ Harvey: умер всемирно известный музыкальный продюсер Стив Альбини08.05.24, 21:16 • 27246 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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