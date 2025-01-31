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Учасники Nirvana несподівано возз'єдналися на концерті FireAid

Учасники Nirvana несподівано возз'єдналися на концерті FireAid

Київ • УНН

 • 125436 перегляди

Дейв Грол, Кріст Новоселіч та Пет Смір возз'єдналися для виступу на FireAid з чотирма піснями. Вони запросили жінок-виконавиць, включаючи дочку Грола, для виконання вокальних партій Курта Кобейна.

Учасники Nirvana вийшли на сцену під час благодійного концерту FireAid ближче до кінця шоу, щоб виконати "Breed" із St. Vincent, "School" з Кім Гордон, "Territorial Pissings" з Джоан Джетт і "All Apologies" з Вайолет Грол, 18-річною дочкою Дейва Грола, хоч і не були офіційною частиною концерту, пише УНН з посиланням на Rolling Stone.

Деталі

Дейв Грол, Кріст Новоселіч та Пет Смір розпустили Nirvana після смерті Курта Кобейна у 1994 році, але знову зібралися разом у 2012 році, щоб записати "Cut Me Some Slack" із Полом Маккартні. Через два роки, коли їх включили до Зали слави рок-н-ролу, вони виступили з St. Vincent, Кім Гордон, Джоан Джетт та Lorde. Пізніше того ж вечора вони відіграли розширений сет у крихітному бруклінському клубі St. Vitus. Востаннє вони виходили на сцену разом у 2018 році в Cal Jam у Сан-Бернардіно у Каліфорнії.

Майже щоразу, коли вони виступали після смерті Кобейна, на виконання його слів запрошували співачку. Ідея спала їм на думку на самому початку репетицій для Залу слави у 2014 році. "Ми подумали: "Почекайте, там мають бути лише жінки, - сказав Грол журналу Rolling Stone того року. - Навіть не питайте нікого іншого. Якщо ми зможемо заповнити виступ у Залі слави рок-н-ролу цими неймовірними жінками, які співають пісні Nirvana, ми зробимо свою власну революцію. Це також додало зовсім інший вимір шоу. Це додало змісту та глибини, тому воно не перетворилося на панегірик. Це було більше про майбутнє".

Перші репетиції були неймовірно емоційними. "Коли ми вперше грали разом, це було як побачити примари", - сказав Грол. "Вдруге все було трохи стриманіше. А востаннє, коли ми грали, це було схоже на чортову сцену Демі Мур/Патрік Свейзі на гончарному колі з "Привида". Зазвичай ми отримували пісню із третього дубля. Вона починала звучати як Nirvana. Наша дорожня команда та кілька друзів були у кімнаті, коли ми вперше заграли "Scentless Apprentice". У всіх щелепи були на підлозі", - додав Грол.

На той час, як зазначається, вони поняття не мали, чи будуть колись знову грати разом. "Це хороше питання", - сказав Новоселіч журналу Rolling Stone. "Я маю на увазі, є Foo Fighters, і Дейв має ще кілька проектів. І я маю деякі зобов'язання. Але тепер ніколи не кажи ніколи. Ми це зробили. Я точно не скажу ні. Можливо, ми навіть зможемо колись зробити нову музику", - зазначив він.

Випускав альбоми Nirvana, Pixies та PJ Harvey: помер всесвітньовідомий музичний продюсер Стів Альбіні08.05.24, 21:16 • 27385 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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