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Випускав альбоми Nirvana, Pixies та PJ Harvey: помер всесвітньовідомий музичний продюсер Стів Альбіні

Випускав альбоми Nirvana, Pixies та PJ Harvey: помер всесвітньовідомий музичний продюсер Стів Альбіні

Київ • УНН

 • 27389 перегляди

Легендарний звукорежисер і музичний продюсер Стів Албіні, який продюсував альбоми Nirvana, Pixies і PJ Harvey, помер у віці 61 років.

У вівторок, 7 травня, у віці 61 року помер легендарний звукорежисер та музичний продюсер Стів Альбіні. Саме він випускав альбоми Nirvana, Pixies та PJ Harvey. Про це пише журнал Rolling Stone, передає УНН.

Деталі 

У розмові з видання співробітники компанії Albini's Electrical Audio Recording підтвердили, що звукорежисер помер у звукозаписній студії. Попередньо він загинув від серцевого нападу.

Журналісти називають Альбіні легендою гітарної музики 1980-1990-х.

На початку 80-х він заснував американський постпанк гурт Big Black, але прославився Альбіні в дев'яності як музичний продюсер і звукоінженер. Він створив звук для таких новаторських альтернативних рок-груп, як Pixies, Breeders, Jesus Lizard, Veruca Salt, працював зі Stooges Іггі Попа, Manic Street Preachers, Cheap Trick, PJ Harvey та багатьма іншими.

Також у 993 році Курт Кобейн попросив Альбіні спродюсувати третій та останній альбом гурту Nirvana "In Utero". Фронтмен Nirvana називав своїми улюбленими альбомами Surfer Rosa Pixies 1988 року і Pod групи Breeders, яку створила басистка Кім Діл, що залишила Pixies. Продюсером обох альбомів був Альбіні.

Як говорив сам Альбіні, він взяв участь у створенні близько тисячі музичних записів.

Доповнення 

Відомо, що зберігаючи неймовірну за теперішніх часів демократичність Альбіні часто надав свою студію молодим музикантам абсолютно безплатно, задовольняючись лише оплатою свого робочого часу, як і в часи першої молодості, відмовлявся від відсотків з продажів.

Колеги часто називали Albini's Electrical Audio Recording однією з найдоступніших у світі студій звукозапису світового рівня.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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