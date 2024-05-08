Выпускал альбомы Nirvana, Pixies и PJ Harvey: умер всемирно известный музыкальный продюсер Стив Альбини

Во вторник, 7 мая, в возрасте 61 года умер легендарный звукорежиссёр и музыкальный продюсер Стив Альбини. Именно он выпускал альбомы Nirvana, Pixies и PJ Harvey. Об этом пишет журнал Rolling Stone, передает УНН.

Детали

В разговоре с изданием сотрудники компании Albini's Electrical Audio Recording подтвердили, что звукорежиссер умер в звукозаписывающей студии. Предварительно он погиб от сердечного приступа.

Журналисты называют Альбини легендой гитарной музыки 1980-1990-х.

В начале 80-х он основал американскую постпанк группу Big Black, но прославился Альбини в девяностые как музыкальный продюсер и звукоинженер. Он создал звук для таких новаторских альтернативных рок-групп, как Pixies, Breeders, Jesus Lizard, Veruca Salt, работал со Stooges Игги Попа, Manic Street Preachers, Cheap Trick, PJ Harvey и многими другими.

Также в 993 году Курт Кобейн попросил Альбини спродюсировать третий и последний альбом группы Nirvana "In Utero". Фронтмен Nirvana называл своими любимыми альбомами Surfer Rosa Pixies 1988 года и Pod группы Breeders, которую создала басистка Ким Дил, покинувшая Pixies. Продюсером обоих альбомов был Альбини.

Как говорил сам Альбини, он принял участие в создании около тысячи музыкальных записей.

Дополнение

Известно, что сохраняя невероятную по нынешним временам демократичность Альбини часто предоставлял свою студию молодым музыкантам совершенно бесплатно, довольствуясь лишь оплатой своего рабочего времени, как и во времена первой молодости, отказывался от процентов с продаж.

Коллеги часто называли Albini's Electrical Audio Recording одной из самых доступных в мире студий звукозаписи мирового уровня.