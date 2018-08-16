Участие в ВНО в этом году приняли более 300 тысяч человек

“В этом году участие во внешнем независимом оценивании приняли более 300 тысяч человек (336 354 человека — ред.). Это значительно больше, чем количество выпускников”, — сказал Карандий.

По его словам, дело в том, что в этом году продолжена практика расширения внедрения государственной итоговой аттестации лиц, получающих общее среднее образование, не только на школьников, но и на лиц, получающих такое образование в профессионально-технических учебных заведениях, а также в учреждениях высшего образования, в частности колледжах.

Карандий объяснил, что такое количество касается только тестирование по украинскому языку и литературе — по другим предметам были исключительно выпускники школ или лица, желавшие поступать в вузы. Он также отметил, что в этом году фиксировался прирост участников по отдельным предметам, в частности по английскому языку.

“Второй факт, который надо отметить — это язык, на котором осуществляется обучение, на котором общаются наши выпускники школ... Так, 93% наших участников ВНО для прохождения тестов по всем предметам выбирали именно украинский язык”, — отметил директор Украинского центра оценивания качества образования.

Он отметил, что каждый участник имел право выбрать группу предметов на том языке, на котором он проходил обучение в школе.

Как сообщал УНН, 1 августа почти 59 тыс. абитуриентов на бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического, ветеринарного направления) получили рекомендации к зачислению на бюджет.