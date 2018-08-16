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Участь в ЗНО цього року взяли понад 300 тисяч осіб

Київ • УНН

 • 9633 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. У 2018 році участь в зовнішньому незалежному оцінюванні взяли 336 354 осіб. Про це сказав директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій на прес-конференції в Києві, передає УНН.

Участь в ЗНО цього року взяли понад 300 тисяч осіб

“Цього року участь в зовнішньому незалежному оцінюванні взяли понад 300 тисяч осіб (336 354 особи — ред. ). Це є значно більше, ніж кількість випускників”, — сказав Карандій.

За його словами, справа в тому, що цього року продовжено практику розширення впровадження державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту, не лише на школярів, а й на осіб, які здобувають таку освіту у професійно-технічних навчальних закладах, а також у закладах вищої освіти, зокрема коледжах.

Карандій пояснив, що така кількість стосується лише тестування з української мови і літератури — з інших предметів були виключно випускники шкіл або ті особи, що бажали вступати до ВНЗ. Він також зазначив, що цього року фіксувався приріст учасників з окремих предметів, зокрема з англійської мови.

“Другий факт, який треба відзначити — це мова, якою здійснюється навчання, якою спілкуються наші випускники шкіл... Так, 93% наших учасників ЗНО для проходження тестів з усіх предметів обирали саме українську мову”, — зазначив директор Українського центру оцінювання якості освіти.

Він зазначив, що кожен учасник мав право вибрати групу предметів тією мовою, якою він проходив навчання у школі.

Як повідомляв УНН, 1 серпня майже 59 тис. вступників на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного, ветеринарного спрямування) отримали рекомендації до зарахування на бюджет.

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