Участница от России изменила слова конкурсной песни для Евровидения

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 71845 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 129113 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 184384 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 186333 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 271244 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 313814 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 156980 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142892 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
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Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

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Участница от России изменила слова конкурсной песни для Евровидения

Участница от России изменила слова конкурсной песни для Евровидения

Киев  •  УНН

 • 28291 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Представительница России на песенном конкурсе Манижа изменила текст своей конкурсной песни Russian Woman. Об этом она сообщила в субботу на конференции Евровидения, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Цитата

"Я несколько изменила песню, когда записывала ее до релиза. Я решила, что мы не отскакиваем (по-английски bounce - ред.) от стены, мы тут, чтобы сломать (по-английски break - ред.) стену", - сказала певица.

Добавим

Ранее общественная организация "Ветеранские вести" опубликовала открытое обращение к председателю СК РФ с просьбой прекратить распространение композиции певицы Russian Woman и возбудить уголовное дело.

Организация утверждает, что созданный певицей образ русской женщины "представляет оскорбительное и унижающее влияние на значительную часть российской публики", а ее выступлением "провоцируется конфликтная ситуация между представителями российского и таджикского народа". СК РФ обещал рассмотреть жалобу.

Добавим

65-й песенный конкурс "Евровидение" должен пройти с 18 по 22 мая в Роттердаме.

Представитель Украины на песенном конкурсе Евровидение-2021 группа Go_A выступит в первом полуфинале под номером 15.

Ранее сегодня стало известно, что команда уже направляется в Нидерланды.

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