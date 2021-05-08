Участница от России изменила слова конкурсной песни для Евровидения
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Представительница России на песенном конкурсе Манижа изменила текст своей конкурсной песни Russian Woman. Об этом она сообщила в субботу на конференции Евровидения, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
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"Я несколько изменила песню, когда записывала ее до релиза. Я решила, что мы не отскакиваем (по-английски bounce - ред.) от стены, мы тут, чтобы сломать (по-английски break - ред.) стену", - сказала певица.
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Ранее общественная организация "Ветеранские вести" опубликовала открытое обращение к председателю СК РФ с просьбой прекратить распространение композиции певицы Russian Woman и возбудить уголовное дело.
Организация утверждает, что созданный певицей образ русской женщины "представляет оскорбительное и унижающее влияние на значительную часть российской публики", а ее выступлением "провоцируется конфликтная ситуация между представителями российского и таджикского народа". СК РФ обещал рассмотреть жалобу.
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65-й песенный конкурс "Евровидение" должен пройти с 18 по 22 мая в Роттердаме.
Представитель Украины на песенном конкурсе Евровидение-2021 группа Go_A выступит в первом полуфинале под номером 15.
Ранее сегодня стало известно, что команда уже направляется в Нидерланды.