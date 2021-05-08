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Учасниця від Росії змінила слова конкурсної пісні для Євробачення

Учасниця від Росії змінила слова конкурсної пісні для Євробачення

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Представниця Росії на пісенному конкурсі Маніжа змінила текст своєї конкурсної пісні Russian Woman. Про це вона повідомила в суботу на конференції Євробачення, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Цитата

"Я дещо змінила пісню, коли записувала її до релізу. Я вирішила, що ми не відскакуємо (по-англійськи bounce - ред.) від стіни, ми тут, щоб зламати (по-англійськи break - ред.) стіну", - сказала співачка.

Додамо

Раніше громадська організація "Ветеранські вісті" опублікувала відкрите звернення до голови СК РФ з проханням припинити поширення композиції співачки Russian Woman і порушити кримінальну справу.

Організація стверджує, що створений співачкою образ російської жінки "здійснює образливий і принижуючий вплив на значну частину російської публіки", а її виступом "провокується конфліктна ситуація між представниками російського та таджицького народу". СК РФ обіцяв розглянути скаргу.

Додамо

65-й пісенний конкурс "Євробачення" повинен пройти з 18 по 22 травня в Роттердамі.

Представник України на пісенному конкурсі Євробачення-2021 група Go_A виступить в першому півфіналі під номером 15.

Раніше сьогодні стало відомо, що команда вже прямує до Нідерландів.

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