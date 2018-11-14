Участница детского Евровидения от Украины записала кавер с академическим хором
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Победительница национального отбора на детское Евровидение-2018 Дарина Красновецкая записала конкурсную песню Say Love вместе с Академическим хором, сообщает УНН.
“В какой раз убеждаюсь, дай волю профессионалам и главное не мешать. Рушим, разрушаем, уничтожаем стереотипы и это факт! Кавер версия „SAY LOVE“ с Академическим хором Украинского радио. Завораживает и поражает”, — написал в Facebook продюсер Руслан Городничий.
Уже 25 ноября в Минске состоится финал детского Евровидения-2018. Украину на нем будет представлять 11-летняя Дарина Красновецкая с песней “Say Lоve”. Девочка профессионально занимается вокалом уже более пяти лет. В 2016 году Дарина Красновецкая участвовала в вокальном талант-шоу “Голос. Дети” и уже два года подряд участвует в детском фестивале “Черноморские игры”, где в 2017 году одержала победу в номинации “Девушки (младшая группа)”, а в 2018-м — победила в категории “Девушки (средняя группа)”.
Партнером трансляции конкурса в этом году стала холдинговая компания “Киевгорстрой”.
“Поддержка юной украинской певицы — это честь для “Киевгорстроя”. Тем более, учитывая достаточно сложную финансовую ситуацию, предшествующую участию нашей страны в этом конкурсе. Поэтому, когда к нам обратились с просьбой поддержать конкурсантку, конечно, мы не могли отказать. Будем болеть за Дарину, желаем ей не только достойно представить Украину на детском Евровидении, но и вернуться домой с победой!“ - сказала вице-президент ”Киевгорстроя" Светлана Новохацкая.
Украинцы смогут посмотреть финал детского песенного конкурса Евровидение-2018 в прямом эфире на UA Первый 25 ноября.