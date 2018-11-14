Учасниця дитячого Євробачення від України записала кавер з академічним хором
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Переможниця національного відбору на дитяче Євробачення-2018 Даріна Красновецька записала конкурсну пісню Say Love разом з Академічним хором, повідомляє УНН.
"В який раз переконуюся, дай волю професіоналам і головне не заважати. Рушимо, руйнуємо, знищуємо стереотипи і це факт! Кавер версія "SAY LOVE" з Академічним хором Українського радіо. Заворожує і вражає", - написав у Facebook продюсер Руслан Городничий.
Уже 25 листопада у Мінську відбудеться фінал дитячого Євробачення-2018. Україну на ньому представлятиме 11-річна Даріна Красновецька з піснею “Say Lоve”. Дівчинка професійно займається вокалом вже понад п’ять років. У 2016 році Даріна Красновецька брала участь у вокальному талант-шоу “Голос. Діти” і вже два роки поспіль бере участь у дитячому фестивалі “Чорноморські ігри”, де в 2017 році здобула перемогу у номінації “Дівчата (молодша група)”, а в 2018-му — перемогла у категорії “Дівчата (середня група)”.
Партнером трансляції конкурсу цього року стала холдингова компанія “Київміськбуд”.
“Підтримка юної української співачки — це честь для "Київміськбуду". Тим більше, враховуючи досить складну фінансову ситуацію, яка передувала участі нашої країни у цьому конкурсі. Тому, коли до нас звернулись з проханням підтримати конкурсантку, звичайно, ми не могли відмовити. Будемо вболівати за Даріну, бажаємо їй не тільки гідно представити Україну на дитячому Євробаченні, а й повернутися додому з перемогою!” — сказала віце-президент “Київміськбуду” Світлана Новохацька.
Українці зможуть подивитися фінал дитячого пісенного конкурсу Євробачення-2018 у прямому ефірі на UA:Перший 25 листопада.