Участников других заседаний Печерского райсуда не пропускают внутрь

"Вызвали на судебное заседание в Печерский районный суд. Меня в суд не пропускают. Звонил на 102, сказали, что не имеют права не пустить. На месте говорят искать старшего. Уже 20 минут как я не могу попасть внутрь", - сообщил Олег Федоришин, один из тех, кто не может попасть на заседание.

В частности, под стенами Печерского райсуда сейчас находится по меньшей мере трое мужчин, которые не могут попасть внутрь здания на судебное заседание. Представители Нацполиции никак не комментируют ситуацию и не объясняют, почему внутрь суда не пропускают ни журналистов, ни участников других заседаний.

Напомним, часть журналистов не пустили на суд по делу Саакашвили.