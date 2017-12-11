Учасників інших засідань Печерського райсуду не пропускають всередину

"Викликали на судове засідання в Печерський районний суд. Мене в суд не пропускають. Телефонував на 102, сказали, що не мають права не пустити. На місці кажуть шукати старшого. Вже 20 хвилин як я не можу потрапити всередину", - повідомив Олег Федоришин, один з тих, хто не може потрапити на засідання.

Так, під стінами Печерського райсуду зараз перебуває щонайменше троє чоловіків, які не можуть потрапити всередину будівлі на судове засідання. Представники Нацполіції ніяк не коментують ситуацію та не пояснюють, чому всередину суду не пропускають ані журналістів, ані учасників других засідань.

Нагадаємо, частину журналістів не пустили на суд у справі Саакашвілі.