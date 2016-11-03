Участники акции в центре Киева устроили потасовку с правоохранителями

Правоохранители окружили митингующих, активисты взамен начали потасовку с сотрудниками полиции.

Как сообщал УНН, более чем четыреста сотрудников правоохранительных органов обеспечивают порядок в правительственном квартале.

Напомним, вкладчики банков-банкротов устроили акцию на Майдане Незалежности в Киеве, перекрыв при этом движение по проезжей части улицы Крещатик.