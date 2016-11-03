Активісти в центрі Києва влаштували штовханину з правоохоронцями
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Учасники мітингу в центрі Києва влаштували штовханину з поліцейськими, передає кореспондент УНН.
Правоохоронці оточили учасників мітингу, активісти натомість почали штовханину із працівниками поліції.
Як повідомляв УНН, більш ніж чотириста співробітників правоохоронних органів забезпечують порядок в урядовому кварталі.
Нагадаємо, вкладники банків-банкрутів влаштували акцію на Майдані Незалежності у Києві, перекривши при цьому рух проїжджою частиною вулиці Хрещатик