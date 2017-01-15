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Участники АТО с Синельникова получили 23 земельных участка

Участники АТО с Синельникова получили 23 земельных участка

Киев • УНН

 • 9956 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 15 января. УНН. Депутаты Синельникова приняли 23 решения о предоставлении разрешении 23 гражданам из числа участников АТО, членов семей погибших участников АТО на разработку проектов землеустройства по отводу земельных участков в собственность для ведения личного крестьянского хозяйства. Об этом УНН-Центр сообщили в Синельниковском городском совете.

Выделенные участки, площадью 2,0 га каждый, расположены в северо-восточной части города Синельниково.

Все решения депутатами приняты единогласно. Положения о распределении земельного участка общей площадью 45,25 га, расположенного в черте города, были утверждены соответствующим решением городского совета еще в ноябре 2016 года.

В первую очередь 10 земельных участков получили жены и родители погибших участников АТО, которые были направлены от города для участия в антитеррористической операции и там погибли. Остальные 13 - участники АТО, которые получили ранения, контузию или увечье во время непосредственного участия в антитеррористической операции; участники АТО, которые имеют звание Героя Украины или другие государственные награды, присвоенные в связи с участием в АТО.

Во вторую очередь земельные участки выделены участникам АТО, которые обращались за получением конкретного земельного участка по дате регистрации заявления и проживали в г. Синельниково на момент откомандирования в зону АТО.

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