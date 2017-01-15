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Учасники АТО з Синельникова отримали 23 земельні ділянки

Учасники АТО з Синельникова отримали 23 земельні ділянки

Київ • УНН

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ДНІПРО-КИЇВ. 15 січня. УНН. Депутати Синельникова прийняли 23 рішення про надання дозволу 23 громадянам з числа учасників АТО, членів сімей загиблих учасників АТО на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства. Про це УНН-Центр повідомили у Синельниківській міській раді.

Виділені ділянки, площею 2,0 га кожна, розташовані в північно-східній частині міста Синельникового.

Всі рішення депутатами прийняті одноголосно. Положення про розподіл земельної ділянки загальною площею 45,25 га, розташованої в межах міста, було затверджено відповідним рішенням міської ради ще у листопаді 2016 року.

У першу чергу 10 земельних ділянок отримали дружини та батьки загиблих учасників АТО, які були направлені від міста для участі в антитерористичній операції і там загинули. Інші 13 — учасники АТО, які отримали поранення, контузію або каліцтво під час безпосередньої участі в антитерористичній операції; учасники АТО, які мають звання Героя України або інші державні нагороди, присвоєні в зв’язку із участю в АТО.

У другу чергу земельні ділянки виділені учасникам АТО, які зверталися за отриманням конкретної земельної ділянки по даті реєстрації заяви і проживали в м. Синельникове на момент відкомандирування в зону АТО.

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