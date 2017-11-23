Участникам "Нацкорпуса" грозит до 15 лет лишения свободы - юрист

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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 5388 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 6501 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 84438 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 76954 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 90098 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120699 просмотра

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Хулиганство и умышленное уничтожение имущества в Украине карается лишением свободы сроком от 5 до 15 лет. Об этом в эфире одного из украинских радиостанций отметила юрист, партнер юридической компании "Юримекс", эксперт в области лотерейного бизнеса Марина Слободниченко, передает УНН.

Юрист убеждена, что в Украине никто, кроме правоохранителей, не может осуществлять расправы над чужим бизнесом.

“С юридической точки зрения погромы и радикальные акции подпадают под две статьи — ст. 296 „Хулиганство“, где ч.2 предусматривает лишение свободы до 5 лет. И статья 194 — „Умышленное уничтожение имущества“, где ч.2 предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет ”, - пояснила она.

Хаос на лотерейном рынке породила полная бесконтрольность со стороны государства, отметила юрист.

“Прежде всего государство создает такие условия, что их жертвами становится как бизнес, так и те лица, которые совершают нападения на лотереи. Они не понимают, относительно чего они совершают нападения — то есть игорный бизнес, или лотерейная деятельность. Эта среда не урегулирован государством и это в подчинении Минфина. Не такими методами и не внимание правоохранительных органов нужно привлекать. Следует привлекать Минфин. Бездействие органов исполнительной власти провоцирует соответствующие акции”, - пояснила она.

Напомним, с начала ноября участники “Национального корпуса” крушат по всей стране лотерейные заведение и “М.С.Л.”. По данным полиции, в основном это 15-летние подростки. В “М.С.Л.” предполагают, что детьми прикрывается их конкурент — компания “УНЛ”, которая стремится к монопольному положению на лотерейном рынке Украины. “УНЛ” связывают с нардепом Александром Третьяковым, а “Нацкорпусом” руководит его коллега — нардеп Андрей Белецкий.

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