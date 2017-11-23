Участникам "Нацкорпуса" грозит до 15 лет лишения свободы - юрист

Юрист убеждена, что в Украине никто, кроме правоохранителей, не может осуществлять расправы над чужим бизнесом.

“С юридической точки зрения погромы и радикальные акции подпадают под две статьи — ст. 296 „Хулиганство“, где ч.2 предусматривает лишение свободы до 5 лет. И статья 194 — „Умышленное уничтожение имущества“, где ч.2 предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет ”, - пояснила она.

Хаос на лотерейном рынке породила полная бесконтрольность со стороны государства, отметила юрист.

“Прежде всего государство создает такие условия, что их жертвами становится как бизнес, так и те лица, которые совершают нападения на лотереи. Они не понимают, относительно чего они совершают нападения — то есть игорный бизнес, или лотерейная деятельность. Эта среда не урегулирован государством и это в подчинении Минфина. Не такими методами и не внимание правоохранительных органов нужно привлекать. Следует привлекать Минфин. Бездействие органов исполнительной власти провоцирует соответствующие акции”, - пояснила она.

Напомним, с начала ноября участники “Национального корпуса” крушат по всей стране лотерейные заведение и “М.С.Л.”. По данным полиции, в основном это 15-летние подростки. В “М.С.Л.” предполагают, что детьми прикрывается их конкурент — компания “УНЛ”, которая стремится к монопольному положению на лотерейном рынке Украины. “УНЛ” связывают с нардепом Александром Третьяковым, а “Нацкорпусом” руководит его коллега — нардеп Андрей Белецкий.