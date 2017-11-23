Учасникам “Нацкорпусу” загрожує до 15 років позбавлення волі - юрист

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Хуліганство та умисне знищення майна в Україні карається позбавленням волі строком від 5 до 15 років. Про це в ефірі однієї із українських радіостанцій зазначила юрист, партнер юридичної компанії “Юрімекс”, експерт у галузі лотерейного бізнесу Марина Слободніченко, передає УНН

Юрист переконана, що в Україні ніхто, окрім правоохоронців, не може здійснювати розправи над чужим бізнесом.

"Із юридичної точки зору погроми та радикальні акції підпадають під дві статті — ст. 296 “Хуліганство”, де ч.2 передбачає позбавлення волі до 5 років. І стаття 194 — "Умисне знищення майна", де ч.2 передбачає позбавлення волі на строк до 15 років“, — пояснила вона.

Хаос на лотерейному ринку породила повна безконтрольність з боку держави, зазначила юрист.

“Насамперед держава створює такі умови, що їх жертвами стають як бізнес, так і ті особи, які здійснюють напади на лотереї. Вони не розуміють, відносно чого вони здійснюють напади — чи то є гральний бізнес, чи лотерейна діяльність. Це середовище не врегульоване державою і це є парафія Мінфіну. Не такими методами і не увагу правоохоронних органів потрібно привертати. Слід залучати Мінфін. Бездіяльність органів виконавчої влади провокує відповідні акції”, — пояснила вона.

Нагадаємо, з початку листопада учасники “Національного корпусу” трощать по всій країні лотерейні заклади “М.С.Л.”. За даними поліції, переважно це 15-річні підлітки. В “М.С.Л.” припускають, що дітьми прикривається їх конкурент — компанія “УНЛ”, яка прагне до монопольного становища на лотерейному ринку України. “УНЛ” пов’язують з нардепом Олександром Третьяковим, а “Нацкорпусом” керує його колега — нардеп Андрій Білецький. 

Українські Національні Новини

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