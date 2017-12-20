Участника ДТП, в котором погиб ребенок, разыскивают в Закарпатье
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 20 декабря. УНН. Закарпатская полиция разыскивает водителя неустановленного транспортного средства, переехавшего ребенка в поселке Нижняя Апша. 11-летняя девочка от полученных травм скончалась. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.
“Вчера вечером, 19 декабря, на линию” 102 “поступило сообщение об аварии в поселке Нижняя Апша. Следственно-оперативная группа на месте происшествия выяснила, что местный госслужащий на своем авто „Volkswagen Caddy“ зацепил 11-летнюю девочку, которая перебегала дорогу. В результате малолетнюю отбросило на правую полосу дорожного движения, где ее переехало неустановленное до сих пор транспортное средство. С места аварии водитель авто скрылся. Сейчас его разыскивают. Девочку медикам спасти не удалось, 11-летний ребенок умер в Тячевской районной больнице”, - рассказала УНН пресс-секретарь ГУ ЧП в Закарпатской области Татьяна Щеголева.
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По факту аварии полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего. В области объявлен план “Перехват”. Ориентировочно разыскивается автомобиль марки Audi или BMW темного цвета. Полиция обратилась ко всем, кто владеет какой-либо информацией о данном ДТП.
Как стало известно УНН из собственных источников, водитель “Volkswagen Caddy” пока не задержан. Его статус в деле полиция не комментирует. Правоохранители должны установить, кто именно из двух водителей вызвал смерть ребенка.
Напомним, в Харькове до 2,9 лет осужден водитель, который в мае 2008 года насмерть сбил шестерых людей, среди которых были двое детей и беременная женщина.