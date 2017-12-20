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Учасника ДТП, в якому загинула дитина, розшукують на Закарпатті

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 20 грудня. УНН. Закарпатська поліція розшукує водія невстановленого транспортного засобу, який переїхав дитину у селищі Нижня Апша. 11-річна дівчинка від отриманих травм померла. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатської області.

Учасника ДТП, в якому загинула дитина, розшукують на Закарпатті

“Вчора ввечері, 19 грудня, на лінію „102“ надійшло повідомлення про аварію у селищі Нижня Апша. Слідчо-оперативна група на місці події з‘ясувала, що місцевий держслужбовець на своєму авто „Volkswagen Caddy“ зачепив 11-річну дівчинку, що перебігала дорогу. Внаслідок цього малолітню відкинуло на праву смугу дорожнього руху, де її переїхав невстановлений досі транспортний засіб. З місця аварії водій на авто втік. Наразі його розшукують. Дівчинку медикам врятувати не вдалося, 11-річна дитина померла у Тячівській районній лікарні”, — розповіла УНН речниця ГУ НП у Закарпатській області Тетяна Щоголева.

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За фактом аварії поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого. В області оголошено план “Перехоплення”. Орієнтовно розшукується автомобіль марки Audi або BMW темного кольору. Поліція звернулася до всіх, хто володіє будь-якою інформацією про дану автопригоду.

Як стало відомо УНН з власних джерел, водій “Volkswagen Caddy” поки не затриманий. Його статус у справі поліція не коментує. Правоохоронці мають встановити, хто саме з двох водіїв спричинили смерть дитини.

Нагадаємо, у Харкові до 2,9 року засуджено водія, який у травні 2008 року на смерть збив шістьох людей, серед яких були двоє дітей і вагітна жінка.

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