"Убрать" Голодомор, УПА и Джемилева: в оккупированном Крыму новые зачистки в библиотеках
Киев • УНН
В оккупированном Крыму библиотеки получили указания изъять книги, в которых упоминается о Голодоморе, украинской освободительной борьбе, деятельности крымских татар, а также литературу с украинской символикой, например трезубец, поскольку российские власти считают их "нацистскими".
Во временно оккупированном Крыму новые зачистки в библиотеках. По информации украинского подполья такие указания разосланы во все библиотеки Крыма от ведущего методиста Крымской республиканской универсальной научной библиотеки им. Франко софии рыбак. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Отмечается, что методистка убедительно просит убрать с полок книги, в которых упоминается о Голодоморе, освободительной борьбе украинского народа, а также любую литературу о деятельности крымских татар на полуострове.
Кроме перечисленной литературы, методист доводит информацию о решении минюста рф относительно признанного Россией "перечня нацистских организаций и символов". К таким внесены Украинская повстанческая армия и Организация украинских националистов. Теперь "нацистскими" являются приветствие "Слава Украине" и ответ "Героям слава", а также трезубец.
"Все книги, на которых изображен трезубец, необходимо изъять из фондов", - приказывает методист.
Заметим, что практику борьбы с книгами россияне позаимствовали у нацистской Германии. При этом, россияне оправдывают это тем, что они изымают "нацистскую литературу". Впрочем в перечень такой литературы попадают все украинские книги. Если же такие распоряжения будут не выполнены, оккупационная власть обещает наказание за непослушание, - сообщили в украинском подполье.
Практику борьбы с книгами россияне позаимствовали у нацистской Германии. При этом, россияне оправдывают это тем, что они изымают "нацистскую литературу". Впрочем в перечень такой литературы попадают все украинские книги. Если же такие распоряжения будут не выполнены, оккупационная власть обещает наказание за непослушание,
Напомним
С 1 сентября 2025 года в школах оккупированной россией Херсонской области увеличится количество уроков истории с целью стирания украинской идентичности и переписывания истории с российской точки зрения.
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
"Убрать" Голодомор, УПА и Джемилева: в оккупированном Крыму новые зачистки в библиотеках
Рада поддержала введение в Украине таможенных практик ЕС
В прошлом году в оккупированном Крыму только 197 детей имели доступ к обучению на украинском языке
Воздушные силы предупредили о "скоростной цели" в сторону Днепра
Заместитель Сольского Дмитрасевич находится в командировке: в Минагро ответили на заявление прокурора
Синегубов: ситуация со сбиванием телебашни в Харькове - не критическая, но показательная
Взрывы прогремели в Сумах - СМИ
"Запад должен понять, что эпоха мира в Европе закончилась"- Кулеба
Коалиция дронов уже собрала для ВСУ почти 500 миллионов евро
Суд не смог избрать меру пресечения Сольскому и объявил перерыв
Популярные
В США одобрили потенциальный запрет TikTok: вот что произойдет дальше
Харьков ночью враг атаковал КАБами, по области бил ракетами - ОВА
Растаможка авто в "Дії": Рада планирует сделать первый шаг
В Херсонской области россияне попали в критическую инфраструктуру, АЗС и газопроводы, есть погибший и 5 раненых - ОВА
Борьба с "черным зерном": Рада планирует определиться с законопроектом
Публикации
Восстановление за счет ВСУ
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекункиЭксклюзив
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит
"Убрать" Голодомор, УПА и Джемилева: в оккупированном Крыму новые зачистки в библиотеках
В оккупированном Крыму библиотеки получили указания изъять книги, в которых упоминается о Голодоморе, украинской освободительной борьбе, деятельности крымских татар, а также литературу с украинской символикой, например трезубец, поскольку российские власти считают их "нацистскими".
Рада поддержала введение в Украине таможенных практик ЕС
Верховная Рада приняла за основу законопроект, призванный привести таможенное законодательство Украины в соответствие с практикой Европейского Союза, введя такие понятия, как таможенное представительство, разрешения на определенные таможенные режимы, а также положения о перемещении и временном хранении товаров под таможенным контролем.
В прошлом году в оккупированном Крыму только 197 детей имели доступ к обучению на украинском языке
В 2023 году только 197 детей в аннексированном Крыму имели доступ к образованию на украинском языке, что является резким снижением, вызванным российской оккупацией.
Воздушные силы предупредили о "скоростной цели" в сторону Днепра
Воздушные силы Украины предупредили о приближении высокоскоростной вражеской цели в направлении Днепра, что вызвало воздушную тревогу в Днепре и нескольких других регионах, а в Сумах были зафиксированы взрывы.
Заместитель Сольского Дмитрасевич находится в командировке: в Минагро ответили на заявление прокурора
В ответ на заявление прокурора в Минагро объяснили, что Маркиян Дмитрасевич находится в командировке в Брюсселе с 22 по 28 апреля для участия в разъяснительных встречах между Европейской Комиссией и Украиной в рамках переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС.
Синегубов: ситуация со сбиванием телебашни в Харькове - не критическая, но показательная
Телебашня в Харькове была повреждена российским ракетным ударом, но телевизионное вещание было восстановлено, и сейчас продолжаются работы по полному восстановлению сигнала, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации.
Взрывы прогремели в Сумах - СМИ
В Сумах прогремели взрывы на фоне усиления обстрелов и сообщений об активности вражеской авиации в регионе.
"Запад должен понять, что эпоха мира в Европе закончилась"- Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Запад должен увеличить производство оружия, чтобы помочь Украине победить россию, поскольку эра мира в Европе закончилась.
Коалиция дронов уже собрала для ВСУ почти 500 миллионов евро
Инициированная Латвией Коалиция беспилотников собрала почти 500 миллионов евро для Вооруженных сил Украины. В частности, Дания и Нидерланды уже объявили о закупке беспилотников на сумму 400 миллионов евро.
Суд не смог избрать меру пресечения Сольскому и объявил перерыв
Суд не смог избрать меру пресечения Сольскому, отложив рассмотрение дела.