"Убрать" Голодомор, УПА и Джемилева: в оккупированном Крыму новые зачистки в библиотеках

Во временно оккупированном Крыму новые зачистки в библиотеках. По информации украинского подполья такие указания разосланы во все библиотеки Крыма от ведущего методиста Крымской республиканской универсальной научной библиотеки им. Франко софии рыбак. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Отмечается, что методистка убедительно просит убрать с полок книги, в которых упоминается о Голодоморе, освободительной борьбе украинского народа, а также любую литературу о деятельности крымских татар на полуострове.

Кроме перечисленной литературы, методист доводит информацию о решении минюста рф относительно признанного Россией "перечня нацистских организаций и символов". К таким внесены Украинская повстанческая армия и Организация украинских националистов. Теперь "нацистскими" являются приветствие "Слава Украине" и ответ "Героям слава", а также трезубец.

"Все книги, на которых изображен трезубец, необходимо изъять из фондов", - приказывает методист.

Заметим, что практику борьбы с книгами россияне позаимствовали у нацистской Германии. При этом, россияне оправдывают это тем, что они изымают "нацистскую литературу". Впрочем в перечень такой литературы попадают все украинские книги. Если же такие распоряжения будут не выполнены, оккупационная власть обещает наказание за непослушание, - сообщили в украинском подполье.

Практику борьбы с книгами россияне позаимствовали у нацистской Германии. При этом, россияне оправдывают это тем, что они изымают "нацистскую литературу". Впрочем в перечень такой литературы попадают все украинские книги. Если же такие распоряжения будут не выполнены, оккупационная власть обещает наказание за непослушание, - отметили в украинском подполье.

Напомним

С 1 сентября 2025 года в школах оккупированной россией Херсонской области увеличится количество уроков истории с целью стирания украинской идентичности и переписывания истории с российской точки зрения.