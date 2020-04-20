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Убийство женщины в Тбилиси: задержали полицейского, устроившего стрельбу на Пасху

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. Сотрудники следственной части прокуратуры Тбилиси, в результате проведенных совместных следственных действий с МВД задержали сотрудника правоохранительных органов по обвинению в причинении смерти по неосторожности, передает УНН со ссылкой на "Грузия Online".

"Следствие установило, что мужчина, который находился в нетрезвом состоянии, совершил безадресный выстрел из огнестрельного оружия с балкона своей квартиры. Пуля попала в область головы женщины, которая жила в расположенном рядом корпусе, в результате чего она умерла", - говорится в сообщении.

Как пишет издание, инцидент произошел накануне вечером в Тбилиси, на проспекте Важа Пшавела. По имеющейся информации, женщина находилась в своей квартире, когда пуля пробила стекло, и хозяйка получила огнестрельное ранение.

По неофициальным данным, в одной из квартир полицейские отмечали Пасху. Навеселе, они начали стрелять в воздух с балкона, после чего шальная пуля попала в женщину в одной из квартир напротив, сообщил на своей странице в Facebook лидер партии Единое национальное движение Ника Мелия.

Как сообщают в МВД, следствие ведется по статьям 108 и 236 УК Грузии - умышленное убийство и противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление огнестрельного оружия.

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