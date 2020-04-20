Убивство жінки у Тбілісі: затримали поліцейського, який влаштував стрілянину на Великдень
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Співробітники слідчої частини прокуратури Тбілісі, в результаті проведених спільних слідчих дій з МВС, затримали співробітника правоохоронних органів за звинуваченням в заподіянні смерті з необережності, передає УНН із посиланням на "Грузия Online".
“Слідство встановило, що чоловік, який перебував у нетверезому стані, здійснив безадресний постріл з вогнепальної зброї з балкона своєї квартири. Куля потрапила в область голови жінки, яка мешкала в розташованому поруч корпусі, в результаті чого вона померла”, — йдеться у повідомленні.
Як пише видання, інцидент стався напередодні увечері в Тбілісі, на проспекті Важа Пшавела. За існуючою інформацією, жінка перебувала в своїй квартирі, коли куля пробила шибку, і господиня отримала вогнепальне поранення.
За неофіційними даними, в одній з квартир поліцейські відзначали Великдень. Напідпитку, вони почали стріляти в повітря з балкона, після чого випадкова куля потрапила в жінку в одній з квартир навпроти, повідомив на своїй сторінці в Facebook лідер політичної партії Єдиний національний рух Ніка Мелія.
Як повідомляють в МВС, слідство ведеться за статтями 108 і 236 КК Грузії — умисне вбивство та протиправні придбання, зберігання, носіння, виготовлення вогнепальної зброї.