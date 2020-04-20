У Тбілісі жінка загинула в результаті стрілянини: може бути причетна поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Жінка середнього віку, стала жертвою, імовірно, сліпої кулі на проспекті Важа-Пшавела в Тбілісі, передає УНН із посиланням на "Грузія Online".
За наявною інформацією ЗМІ, жінка була в своєму будинку, коли розбилося віконне скло, і в неї влучила куля.
За неофіційними даними, в одній з квартир поліцейські відзначали Великдень. Напідпитку, вони почали стріляти в повітря з балкона, після чого випадкова куля потрапила в жінку в одній з квартир навпроти, повідомив на своїй сторінці в Facebook лідер політичної партії Єдиний національний рух Ніка Мелія.
Як повідомляють в МВС, слідство ведеться за статтями 108 і 236 КК Грузії - умисне вбивство та протиправні придбання, зберігання, носіння, виготовлення вогнепальної зброї.
Нагадаємо, у Тбілісі важко поранили сина першого президента Грузії.