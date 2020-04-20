В Тбилиси женщина погибла в результате стрельбы: может быть причастна полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Женщина среднего возраста, стала жертвой, вероятно, слепой пули на проспекте Важа-Пшавела в Тбилиси, передает УНН со ссылкой на "Грузия Online".
По имеющейся информации СМИ, женщина была в своем доме, когда разбилось оконное стекло, и в нее попала пуля.
По неофициальным данным, в одной из квартир полицейские отмечали Пасху. Навеселе, они начали стрелять в воздух с балкона, после чего шальная пуля попала в женщину в одной из квартир напротив, сообщил на своей странице в Facebook лидер партии Единое национальное движение Ника Мелия.
Как сообщают в МВД, следствие ведется по статьям 108 и 236 УК Грузии - умышленное убийство и противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление огнестрельного оружия.
Напомним, в Тбилиси трудно тяжело сына первого президента Грузии.