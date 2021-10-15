Убийство из лука в Норвегии: подозреваемого взяли под стражу
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. По решению суда, подозреваемого в убийстве пяти человек из лука в течение четырех недель, во время расследования, будут держать под стражей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Сообщается, что 37-летний гражданин Дании, который в Норвегии нападал на людей с луком и убил пять человек, признал содеянное. Его планируют отправить на психиатрическую экспертизу.
Также полиция заявила, что атака с луком, которая привела к смертельным последствиям, — это террористический акт.
Напомним
Вечером 13 октября в норвежском городе Конгсберг мужчина ходил по улицам и стрелял из лука в людей. В результате чего погибли пять человек, двое получили ранения.
В операции по реагированию на чрезвычайную ситуацию в городе участвовали вооруженная полиция, два вертолета и более десяти машин скорой помощи.
Перед арестом вооруженный луком и стрелами мужчина сделал несколько предупредительных выстрелов.