Убивство з лука в Норвегії: підозрюваного взяли під варту

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Повідомляють, що 37-річний громадянин Данії, який у Норвегії нападав на людей із луком та вбив п'ятеро осіб, визнав скоєне. Його планують відправити на психіатричну експертизу.

Також поліція заявила, що атака з луком, яка призвела до смертельних наслідків, — це терористичний акт.

Нагадаємо

Увечері 13 жовтня в норвезькому місті Конгсберг чоловік ходив вулицями і стріляв із лука в людей. Унаслідок цього загинуло п'ятеро осіб, двоє дістали поранення.

В операції з реагування на надзвичайну ситуацію в місті брали участь озброєна поліція, два гелікоптери і понад десяти машин швидкої допомоги.

Перед арештом озброєний луком і стрілами чоловік зробив кілька попереджувальних пострілів.