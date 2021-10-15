Убивство з лука в Норвегії: підозрюваного взяли під варту
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. За рішенням суду, підозрюваного у вбивстві п’ятьох осіб із лука протягом чотирьох тижнів, під час розслідування, триматимуть під вартою. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
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Повідомляють, що 37-річний громадянин Данії, який у Норвегії нападав на людей із луком та вбив п'ятеро осіб, визнав скоєне. Його планують відправити на психіатричну експертизу.
Також поліція заявила, що атака з луком, яка призвела до смертельних наслідків, — це терористичний акт.
Нагадаємо
Увечері 13 жовтня в норвезькому місті Конгсберг чоловік ходив вулицями і стріляв із лука в людей. Унаслідок цього загинуло п'ятеро осіб, двоє дістали поранення.
В операції з реагування на надзвичайну ситуацію в місті брали участь озброєна поліція, два гелікоптери і понад десяти машин швидкої допомоги.
Перед арештом озброєний луком і стрілами чоловік зробив кілька попереджувальних пострілів.