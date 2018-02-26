Убийство Веремия: активисты нашли Крысина в больнице и облили зеленкой
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Юрия Крысина, который является фигурантом дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия, активисты нашли в больнице. Осужденный находится в отделении пороков сердца. Об этом написал на своей странице в Facebook волонтер Роман Синицын, передает УНН.
По информации Синицына, Крысин находится в детском отделении.
"Пришли здесь Крысина навестить в детском отделении пороков сердца. У Крысина порок сердца. Потому что первого марта апелляция по мере пресечения. А в пятницу был суд по стрельбе Крысиным на заправке", - написал волонтер.
По его словам, "команда радости и добра из с14, НК Киев и других неравнодушных граждан принесли ему апельсины, бананы, сладости и шарик со свинкой пеппой. От радости Крысин вылил на себя зеленку".
В то же время, на стриме, который вел журналист Богдан Кутепов, видно, что зеленку на Крысина вылили.
Также журналист уточнил, что фигурант дела об убийстве Веремия находится в Институте сердца.
Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины 28 декабря 2017 года внесла апелляционную жалобу на приговор суда относительно условного срока подозреваемого в убийстве журналиста Веремия Крысина.
Крысин был приговорен к 4 годам заключения с двухлетним испытательным сроком.
Напомним, журналист Веремий умер от огнестрельного ранения в больнице 19 февраля 2014 года. Он со своим коллегой возвращался из редакции домой на такси. На углу улиц Владимирской и Большой Житомирской в Киеве на машину напали вооруженные неизвестные, начали раскачивать авто, вытащили водителя и пассажиров и начали их бить. Два человека получили травмы, а Веремий получил огнестрельное ранение.