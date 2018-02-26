Убивство Веремія: активісти знайшли Крисіна у лікарні і облили зеленкою
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Юрія Крисіна, який є фігурантом справи про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія, активісти знайшли у лікарні. Засуджений перебуває у відділенні вад серця. Про це написав на своїй сторінці у Facebook волонтер Роман Синіцин, передає УНН.
За інформацією Синіцина, Крисін перебуває у дитячому відділені.
“Прийшли тут Крисіна провідати в дитячому відділені вад серця. В Крисіна вада серця. Бо першого березня апеляція по запобіжному заходу. А в п’ятницю був суд по стрільбі Крисіним на заправці”, — написав волонтер.
За його словами, “команда радості і добра з с14, НК Київ і інших небайдужих громадян принесли йому апельсини, банани, солодощі і кульку з свинкой пеппой. Від радості Крисін вилив на себе зеленку”.
У той же час, на стрімі, який вів журналіст Богдан Кутєпов, видно, що зеленку на Крисіна вилили.
Також журналіст уточнив, що фігурант справи про вбивство Веремія перебуває в Інституті серця.
Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України 28 грудня 2017 року внесла апеляційну скаргу на вирок суду щодо умовного терміну підозрюваного у вбивстві журналіста В.Веремія Ю.Крисіна.
Ю.Крисіна було засуджено до 4 років ув’язнення з дворічним випробувальним терміном.
Нагадаємо, журналіст В.Веремій помер від вогнепального поранення у лікарні 19 лютого 2014 року. Він зі своїм колегою повертався з редакції додому на таксі. На розі вулиць Володимирської і Великої Житомирської в Києві на машину напали озброєні невідомі, почали розгойдувати авто, витягли водія і пасажирів і почали їх бити. Дві людини отримали травми, а В.Веремій отримав вогнепальне поранення.