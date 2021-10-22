Убийство президента Гаити: арестовали подозреваемого из Колумбии
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. На Ямайке арестовали гражданина Колумбии по подозрению в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters и AP.
Детали
Подозреваемого колумбийца зовут Марио Антонио Паласиос. Его арестовали вчера, 22 октября.
“Марио входит в группу наемников. Этот человек опасен”, — отметили в полиции.
Среди основных подозреваемых в убийстве президента Гаити — группа колумбийских наемников, однако никому еще не выдвинули обвинений.
По данным AP, по состоянию на сегодня арестовано более 40 подозреваемых в убийстве Моиза, в том числе 18 бывших колумбийских солдат и несколько офицеров гаитянской полиции.
Напомним
53-летнего президента Гаити Жовенеля Моиза застрелили 7 июля в его резиденции. Во время нападения первая леди Мартин Моиз также получила огнестрельные ранения, ее госпитализировали в больницу.
Позже Мартин сделала первое публичное заявление касательно убийства своего мужа.
После убийства Моиза на Гаити объявили военное положение и закрыли границы.
Временным президентом страны назначили Жозефа Ламбера — представителя верхней палаты парламента.