Убивство президента Гаїті: заарештували підозрюваного з Колумбії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. На Ямайці арештували громадянина Колумбії за підозрою у вбивстві президента Гаїті Жовенеля Моїза. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters та AP.
Деталі
Підозрюваного колумбійця звати Маріо Антоніо Паласіос. Його заарештували вчора, 22 жовтня.
“Маріо входить до групи найманців. Ця людина дуже небезпечна”, — зазначили у поліції.
Серед основних підозрюваних у вбивстві президента Гаїті— група колумбійських найманців, однак нікому ще не висунули обвинувачень.
За даними AP, станом на сьогодні заарештовано понад 40 підозрюваних у вбивстві Моїза, зокрема 18 колишніх колумбійських солдатів і кілька офіцерів гаїтянської поліції.
Нагадаємо
53-річного президента Гаїті Жовенеля Моїза застрелили 7 липня у його резиденції. Під час нападу перша леді Мартін Моїз також дістала вогнепальні поранення, її госпіталізували в лікарню.
Згодом Мартін зробила першу публічну заяву щодо вбивства свого чоловіка.
Після вбивства Моїза на Гаїті оголосили військовий стан і закрили кордони.
Тимчасовим президентом країни призначили Жозефа Ламбера — представника верхньої палати парламенту.