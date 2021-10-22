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Убивство президента Гаїті: заарештували підозрюваного з Колумбії

Київ • УНН

 • 17629 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. На Ямайці арештували громадянина Колумбії за підозрою у вбивстві президента Гаїті Жовенеля Моїза. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters та AP.

Убивство президента Гаїті: заарештували підозрюваного з Колумбії

Деталі

Підозрюваного колумбійця звати Маріо Антоніо Паласіос. Його заарештували вчора, 22 жовтня.

“Маріо входить до групи найманців. Ця людина дуже небезпечна”, — зазначили у поліції.

Серед основних підозрюваних у вбивстві президента Гаїті— група колумбійських найманців, однак нікому ще не висунули обвинувачень.

За даними AP, станом на сьогодні заарештовано понад 40 підозрюваних у вбивстві Моїза, зокрема 18 колишніх колумбійських солдатів і кілька офіцерів гаїтянської поліції.

Нагадаємо

53-річного президента Гаїті Жовенеля Моїза застрелили 7 липня у його резиденції. Під час нападу перша леді Мартін Моїз також дістала вогнепальні поранення, її госпіталізували в лікарню.

Згодом Мартін зробила першу публічну заяву щодо вбивства свого чоловіка.

Після вбивства Моїза на Гаїті оголосили військовий стан і закрили кордони.

Тимчасовим президентом країни призначили Жозефа Ламбера — представника верхньої палати парламенту.

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