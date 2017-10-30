Убийство Окуевой: в Киевской области объявлен план перехват
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В связи с обстрелами автомобиля активистки Амины Окуевой в Киевской области введен план перехвата "Сирена". Об этом УНН сообщил начальник отдела связей с общественностью ГУ НП в Киевской области Николай Жукович.
"В связи с инцидентом в Киевской области введен план "Сирена", - сказал Жукович.
По его словам, решается вопрос об открытии производства по ст. 115 умышленное убийство.
Сейчас любые другие подробности инцидента не известны.