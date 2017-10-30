Убивство Окуєвої: у Київській області оголошено план перехоплення
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У зв'язку із обстрілами автомобіля активістки Аміни Окуєвої у Київській області введено план перехоплення "Сирена". Про це УНН повідомив начальник відділу зв'язків із громадськістю ГУ НП у Київській області Микола Жукович.
"У зв'язку з інцидентом у Київській області введено план "Сирена", - сказав Жукович.
За його словами, вирішується питання про відкриття провадження за ст. 115 навмисне убивство.
Наразі будь-які інші подробиці інциденту не відомі.