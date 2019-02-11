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Убийство Гандзюк: Мангер готов сотрудничать со следствием

Убийство Гандзюк: Мангер готов сотрудничать со следствием

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 февраля. УНН. Глава Херсонского областного совета Владислав Мангер готов сотрудничать со следствием и не собирается никуда бежать. Об этом он заявил в эфире украинского телеканала, передает УНН.

"Я с Екатериной вообще не был знаком. И никаких связей с ней не было. Я готов отвечать на все вопросы следователей. Я открыт к следствию и не собираюсь никуда ехать, бежать. Буду сотрудничать на 100% со следствием", - заявил Мангер.

Напомним, Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру объявлено подозрение в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Мангер подписал его в присутствии своего адвоката.

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