Убийство Гандзюк: Мангер готов сотрудничать со следствием
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Глава Херсонского областного совета Владислав Мангер готов сотрудничать со следствием и не собирается никуда бежать. Об этом он заявил в эфире украинского телеканала, передает УНН.
"Я с Екатериной вообще не был знаком. И никаких связей с ней не было. Я готов отвечать на все вопросы следователей. Я открыт к следствию и не собираюсь никуда ехать, бежать. Буду сотрудничать на 100% со следствием", - заявил Мангер.
Напомним, Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру объявлено подозрение в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Мангер подписал его в присутствии своего адвоката.