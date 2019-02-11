Убивство Гандзюк: Мангер готовий співпрацювати зі слідством

“Я з Катериною взагалі не був знайомий. І ніяких зв’язків з нею не було. Я готовий відповідати на всі питання слідчих. Я відкритий до слідства і не збираюсь нікуди їхати, тікати. Буду співпрацювати на 100% зі слідством”, - заявив Мангер.

Нагадаємо, Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголошено підозру в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Мангер підписав її у присутності свого адвоката.