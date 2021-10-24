Убийство Галины Хатчинс: расследование сосредоточено на специалисте, что отвечал за оружие и помощнике режиссера

Детали

Кинематографистка украинского происхождения Галина Хатчинс, была ранена в грудь и умерла вскоре после инцидента в четверг, в то время как 48-летний режиссер Джоэл Соуза, который сидел на корточках позади нее, был ранен и госпитализован. Стрельба произошла на съемках вестерна "Ржавчина", с Болдуином в главной роли.

Полиция ранее допросила Болдуина, который охотно сотрудничает со следствием, но пока никаких обвинений ему не предъявлено.

Некоторые подробности инцидента появились в письменных показаниях, представленных офисом шерифа округа Санта-Фе.

В них говорилось о том, что помощник режиссера Дэйв Холлс, который передал пистолет Болдуину во время репетиции, при этом указав, что оружие заряжено холостыми патронами.

"Помощник директора (Дэйв Холлс) не знал, что боевые патроны были в винтовке", - говорится в показаниях под присягой.

В показаниях говорится, что Болдуин передал пистолет 24-летней Ханне Гутьеррес-Рид - оружейному мастеру фильма - сразу после стрельбы, и она сняла использованную гильзу и передала ее вместе с пистолетом полицейским, когда они приехали.

Гутьеррес-Рид - дочь известного оружейника в киноиндустрии Телла Рида.

В показаниях не указывалось, какой тип заряда был в ружье.

Окружной прокурор округа Мэри Кармак-Альтвис заявила, что дело находится на предварительной стадии, добавив: "В настоящее время мы не знаем, будут ли предъявлены обвинения".

Добавим

"Ржавчина" снималась на большом ранчо Бонанза-Крик, где снимались десятки фильмов в течение нескольких десятилетий. Болдуин играет Харланда Раста, преступника, который бежит со своим внуком после того, как тот был признан виновным в убийстве после случайного убийства.