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Убивство Галини Хатчінс: розслідування зосереджено на фахівці, що відповідає за зброю і помічникові режисера

Київ • УНН

 • 23317 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Поліцейське розслідування смертельного вистрілу актором Алеком Болдуіном на знімальному майданчику, наразі зосереджено на фахівці, що відповідає за зброю, і помічникові режисера, який передав зброю Болдуіну. Про це інформує УНН з посиланням на AFP.

Убивство Галини Хатчінс: розслідування зосереджено на фахівці, що відповідає за зброю і помічникові режисера

Деталі

Кінематографістка українського походження Галина Хатчінс, була поранена в груди і померла незабаром після інциденту в четвер, в той час як 48-річний режисер Джоел Соуза, який сидів навпочіпки позаду неї, був поранений і госпіталізований. Постріли сталися на зйомках вестерна "Іржа", з Болдуіном в головній ролі.

Поліція раніше допитала Болдуіна, який охоче співпрацює зі слідством, але поки ніяких звинувачень йому не пред'явлено.

Деякі подробиці інциденту з'явилися в письмових свідченнях, представлених офісом шерифа округу Санта-Фе.

У них йшлося про те, що помічник режисера Дейв Холлс, який передав пістолет Болдуіну під час репетиції, при цьому вказавши, що зброя заряджена холостими патронами.

"Помічник директора (Дейв Холлс) не знав, що бойові патрони були в гвинтівці", - йдеться у свідченнях під присягою.

У свідченнях говориться, що Болдуін передав пістолет 24-річній Ханні Гутьєррес-Рід - збройовому майстру фільму - відразу після стрілянини, і що вона зняла використану гільзу і передала її разом з пістолетом поліцейським, коли вони приїхали.

Гутьєррес-Рід - дочка відомого зброяра в кіноіндустрії Телла Ріда.

У свідченнях не вказувалося, який тип заряду був у рушниці.

Окружний прокурор округу Мері Кармак-Альтвіс заявила, що справа знаходиться на попередній стадії, додавши: "У даний час ми не знаємо, чи будуть пред'явлені звинувачення".

Додамо

"Іржа" знімалася на великому ранчо Бонанза-Крік, де знімалися десятки фільмів протягом декількох десятиліть. Болдуін грає Харланда Раста, злочинця, який біжить зі своїм онуком після того, як той був визнаний винним у вбивстві після випадкового вбивства.

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