Убийство экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова: подозреваемым продлили арест на 2 месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Голосеевский районный суд столицы по ходатайству прокуратуры города Киева продлил безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей двум соисполнителям убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратруы города Киева.
По решению суда срок содержания под стражей продлен еще на 60 суток.
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Напомним, 36-летнему жителю города Павлоград Днепропетровской области (соучастнику убийства, который выполнял роль водителя), а также его 39-летнему сообщнику, уроженцу Херсонской области, который принимал участие в организации преступления и непосредственно осуществлял наблюдение за Денисом Вороненковым, сообщено о подозрении в п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.