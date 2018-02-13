Убивство екс-депутата Держдуми РФ Вороненкова: підозрюваним продовжили арешт на 2 місяці

За рішенням суду строк тримання під вартою продовжено ще на 60 діб.

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Нагадаємо, 36-річному мешканцю міста Павлоград Дніпропетровської області (співучаснику вбивства, який виконував роль водія), а також його 39-річному спільнику, уродженцю Херсонської області, який брав участь в організації злочину та безпосередньо здійснював спостереження за Денисом Вороненковим, повідомлено про підозру за п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою, групою осіб) КК України.