Убивство екс-депутата Держдуми РФ Вороненкова: підозрюваним продовжили арешт на 2 місяці

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Голосіївський районний суд столиці за клопотанням прокуратури міста Києва продовжив безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою двом співвиконавцям вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, передає УНН із посиланням на прес-службу прокуратруи міста Києва.

За рішенням суду строк тримання під вартою продовжено ще на 60 діб.

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Нагадаємо, 36-річному мешканцю міста Павлоград Дніпропетровської області (співучаснику вбивства, який виконував роль водія), а також його 39-річному спільнику, уродженцю Херсонської області, який брав участь в організації злочину та безпосередньо здійснював спостереження за Денисом Вороненковим, повідомлено про підозру за п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою, групою осіб) КК України.

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