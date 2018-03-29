Убийство многодетной матери в Фастове: подозреваемых оставили под стражей

"Четырем лицам, которые подозреваются в умышленном убийстве 42-летней женщины из г. Фастов, совершенном по заказу, оставлено меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога, несмотря на попытку защиты подозреваемых изменить последним меры не связаны с ограничением свободы", - говорится в сообщении.

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Напомним, резонансное и дерзкое убийство 42-летней пострадавшей, по версии прокуратуры, заказала женщина 1963 г.р. Двух заказчиков, исполнителя и пособника задержали.

По ходатайству прокуратуры Киевской области 4 подозреваемых в убийстве взяли под стражу без альтернативы внесения залога.